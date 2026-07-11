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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق تحديثا ثوريا لمتصفح Chrome على آندرويد لدمج زر العودة للخلف المخصص

جوجل
جوجل
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أطلقت شركة جوجل الأمريكية العملاقة طرازاً برمجياً محدثاً يستهدف إعادة هيكلة واجهة الاستخدام لمتصفحها الشهير عالمياً على الهواتف الذكية. 

وأكد تقرير استقصائي موسع نشره موقع "أندرويد أوثوريتي" (Android Authority) التقني العالمي لعام 2026، بدء تدفق الإصدار رقم Chrome 150 عبر المتاجر الرسمية، والذي يدمج لأول مرة زر العودة للخلف (Back Button) المخصص لبيئة أندرويد بعد أن كان ميزة حصرية لسنوات داخل أنظمة هواتف آيفون (iOS)، صامتاً ومن قلب خطوط الحوسبة المطور بوادي السيليكون.

تفكيك الملامح البرمجية لإصدار "Chrome 150" 

تستهدف الهيكلية التفاعلية الجديدة للمتصفح سحق عقبات التحكم التقليدية والتخلص من الاعتماد المطلق على إيماءات السحب الجانبية للنظام؛ 

وتمنح البيانات الفنية لعام 2026 أدلة قاطعة على أن دمج السهم المخصص للرجوع بجانب سهم التقدم داخل القائمة الواجهية ذات النقاط الثلاث يرفع مرونة التنقل بنسبة 100%، ما يتيح للمستهلكين تسييل وإدارة عمليات تصفح المواقع الإلكترونية دون ارتباك حركي، ليتطابق أداء المحمول عتادياً مع تجربة التصفح المألوفة عبر الحواسب المكتبية.

بروتوكولات إعادة تنظيم القوائم 

تمنح جوجل اللوحة الأم للمعالجات رقع سوفت وير معاصرة تتولى أتمتة ضغط وتنظيم عناصر القائمة المنسدلة لتوفير مساحة فيزيائية للزر الجديد.

وحرص مبرمجو النواة على إزاحة أيقونة معلومات الموقع التقليدية واستبدالها بخيار موسع يحمل اسم "عناصر التحكم في الموقع" (Site controls)، فضلاً عن إعادة تسمية خيار "الإضافة إلى الشاشة الرئيسية" ليصبح "تثبيت وإنشاء اختصار"، مع تهيئة أكواد مرنة تضمن معالجة دفقات البيانات في أجزاء من الثانية لحماية المعالج المركزي للمحمول من السخونة المفرطة اللحظية أثناء تحميل التعديلات الواجهية.

انفراجة عملية يتابعها قطاع التجزئة 

تفتح التحولات اللوجستية لقائمة متصفح كروم المحدثة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول وموزعو التجزئة بمصر لعام 2026.

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن تنظيم عتاد الخيارات الداخلية يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يفضلون دقة الضغطات المباشرة لتسييل مشاريعهم الرقمية وإدارة حملاتهم بالأسواق المحلية، بدلاً من التداخل اللحظي المزعج الذي يحدث أحياناً بين إيماءات النظام الخلفية وإصدارات السوفت وير المعاصرة للتطبيقات وبدون أي تعقيد واجهي.

جوجل Android Authority Chrome 150

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