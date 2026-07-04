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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تحول ميزات NotebookLM إلى منصة فيديوهات تفاعلية بنكهة تيك توك

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أطلقت شركة جوجل الأمريكية العملاقة تحديثاً برمجياً غيّر قواعد اللعبة في فضاء صناعة المحتوى الأكاديمي والترفيهي على حد سواء. 

وأفادت تقارير رصدية صدرت اليوم لعام 2026، أن عملاق البحث نجح في تحويل تكنولوجيا تدوين الملاحظات الذكية "NotebookLM" إلى منصة لإنتاج مقاطع الفيديو القصيرة والرأسية المستوحاة من أسلوب "تيك توك"، مستهدفة تسهيل دمج وتسييل المعلومات المعقدة صامتاً وبأعلى مستويات الجودة البصرية والسمعية.

تفكيك التقنيات التوليدية لمنصة "NotebookLM" 

تستهدف الاستراتيجية البرمجية المعاصرة لجوجل سحق الأساليب التقليدية للقراءة وحفظ المستثمرات البحثية الطويلة.

 وتمنح الأكواد المستحدثة لعام 2026 النظام صلاحية كاملة لتحويل الوثائق، والكتب الرقمية، والملفات النصية الكثيفة إلى نصوص سيناريو مرئية ومقاطع فيديو تفاعلية بنسبة استقرار وتوافق واجهي بلغت 100%، مما يتيح للمستهلكين توليد عروض بصرية مشوقة تتولى إيصال الأفكار المعقدة بمنتهى السلاسة وبدون تعقيد بنيوي.

بروتوكولات معالجة الرسوميات 

تمنح جوجل منصتها السحابية المحدثة خطوط دفاع برمجية ذكية لمواجهة الضغط الكثيف المتوقع لعمليات رندرة وتوليد الفيديوهات الذكية. 

وحرص مبرمجو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة شفرات حوسبة تتولى أتمتة فرز وتوزيع الأحمال الرسومية عبر المسرعات العصبية في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي واللوحة الأم للحواسب والهواتف من السخونة المفرطة اللحظية، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات الطاقة صامتاً.

انفراجة عملية غير مسبوقة تخدم المطورين 

تفتح الطفرة التوليدية لشركة جوجل آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها صناع المحتوى ورواد الأعمال في مصر لعام 2026.

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن دمج بوابات الفيديو القصير داخل السوفت وير التعليمي يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً يلبي متطلبات فئات الشباب المستقلين، وصناع المحتوى، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على المنصات الرقمية لإنتاج وتسييل مشاريعهم الإبداعية بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.

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