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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
أسماء عبد الحفيظ

تعاني كثير من ربات البيوت من فقدان المناشف لنعومتها بعد عدة مرات من الغسيل، إذ تصبح خشنة وقاسية رغم استخدام مساحيق الغسيل ومنعمات الأقمشة. 

وتؤكد هبه محمد خبيرة الإقتصاد المنزلي، أن السبب لا يعود دائمًا إلى جودة المنشفة، بل إلى بعض العادات الخاطئة أثناء الغسيل والتجفيف.

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ويوضح الخبراء أن هناك خدعة منزلية بسيطة تعتمد على مكونات متوافرة في كل منزل، يمكنها استعادة نعومة المناشف والحفاظ على قدرتها على امتصاص الماء، دون الحاجة إلى شراء منتجات باهظة الثمن.

لماذا تصبح المناشف خشنة مع الوقت؟

تفقد المناشف نعومتها نتيجة تراكم بقايا مسحوق الغسيل ومنعم الأقمشة داخل الألياف، بالإضافة إلى الأملاح الموجودة في المياه، ومع تكرار الغسيل تتصلب الأنسجة تدريجيًا وتصبح أقل قدرة على الامتصاص وأكثر خشونة عند الاستخدام.

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

كما أن تجفيف المناشف بطريقة غير صحيحة أو الإفراط في استخدام الحرارة العالية قد يسرع من تلف الألياف.

الخدعة التي تعيد النعومة للمناشف

ينصح خبراء العناية بالمنزل بإضافة نصف كوب من الخل الأبيض إلى درج منعم الأقمشة أثناء دورة الشطف الأخيرة، حيث يساعد الخل على إزالة بقايا المنظفات والأملاح العالقة داخل الألياف، مما يمنح المناشف ملمسًا أكثر نعومة بعد جفافها.

ولا يترك الخل رائحة مزعجة بعد انتهاء الغسيل، إذ تختفي رائحته تمامًا بمجرد جفاف المناشف.

بيكربونات الصوديوم تعزز النتيجة

إذا كانت المناشف شديدة الخشونة، يمكن إضافة نصف كوب من بيكربونات الصوديوم مع مسحوق الغسيل، فهي تساعد على التخلص من الروائح الكريهة وتفكيك الرواسب المتراكمة، مما يساهم في استعادة نعومة الألياف.

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

لكن يفضل عدم خلط الخل وبيكربونات الصوديوم في نفس الوقت داخل الغسالة، بل استخدام كل منهما في المرحلة المناسبة من دورة الغسيل.

أخطاء شائعة تجعل المناشف قاسية

من أكثر الأخطاء استخدام كمية كبيرة من مسحوق الغسيل، إذ تظل بقايا المنظف عالقة داخل الألياف حتى بعد الشطف.

كما أن الإفراط في استخدام منعم الأقمشة قد يقلل من قدرة المناشف على امتصاص الماء، لذلك ينصح باستخدامه باعتدال أو استبداله بالخل الأبيض بين الحين والآخر.

ويؤدي تحميل الغسالة بعدد كبير من المناشف إلى عدم تنظيفها وشطفها بشكل جيد، مما يؤثر على ملمسها.

الطريقة الصحيحة لتجفيف المناشف

يفضل نشر المناشف في مكان جيد التهوية مع تعريضها للهواء أو أشعة الشمس غير المباشرة، لأن ذلك يساعد على الحفاظ على نعومتها والتخلص من الرطوبة.

وفي حال استخدام المجفف الكهربائي، يوصى باختيار درجة حرارة متوسطة وعدم ترك المناشف داخله لفترة أطول من اللازم، حتى لا تتعرض الألياف للجفاف الزائد.

نصائح للحفاظ على نعومة المناشف

احرصي على غسل المناشف بشكل منفصل عن الملابس الثقيلة أو التي تحتوي على سحابات وأزرار معدنية حتى لا تتلف الأنسجة.

كما يفضل هز المنشفة جيدًا قبل نشرها أو وضعها في المجفف، لأن هذه الخطوة تساعد على فرد الألياف ومنحها ملمسًا أكثر نعومة.

ويُنصح أيضًا باستبدال المناشف القديمة التي فقدت أليافها تمامًا، لأن العناية وحدها قد لا تعيد إليها جودتها الأصلية.

للمناشف وداعًا للمناشف الخشنة خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة المناشف فقدان المناشف فقدان المناشف لنعومتها وداعًا للمناشف الخشنة خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

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وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
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