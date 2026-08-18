قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب العملة الصعبة.. الترجي يفسخ عقد عادل بالطيب بعد أسابيع من ضمه
تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل
3 طلبات لدفاع صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش بالفتيات في أولى جلسات محاكمته | تفاصيل
الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران
الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران
ظواهر جوية لأول مرة.. دوامات ترابية ورملية تضرب بعض المحافظات| تحذير
أول ظهور لصاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على فتيات في أولى جلسات محاكمته| صور
بدء أولى جلسات محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات | صور
قبل مواجهة برشلونة.. هل يغامر الأهلي بإمام عاشور؟
ارتفاع جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك
بعد عودتها لـ 14 شخصًا.. حالات رد الجنسية المصرية طبقا للقانون
الناتو يعزز قدراته لمواجهة الطائرات المسيرة خلال تدريبات في لاتفيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

داليا الأتربي: خط العلمين–موسكو خطوة مهمة لتحويل الساحل الشمالي إلى مقصد سياحي عالمي على مدار العام

داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ
داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن تدشين خط جوي مباشر بين مدينة العلمين والعاصمة الروسية موسكو يمثل خطوة مهمة في دعم استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن وصول أولى الرحلات وعلى متنها 176 سائحًا روسيًا يعكس وجود فرص واعدة أمام المقصد المصري لاستقطاب المزيد من الحركة السياحية الدولية.

وقالت الأتربي إن أهمية الخط الجديد تتجاوز مجرد زيادة الرحلات الجوية، فهو يفتح قناة اتصال مباشرة مع أحد أهم الأسواق السياحية، ويسهم في تسهيل وصول السائح الروسي إلى العلمين والساحل الشمالي، بما يعزز تنافسية المنطقة ويدعم قدرتها على جذب شرائح جديدة من الزائرين.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن ما تشهده العلمين من تطور عمراني وسياحي واستثماري خلال السنوات الأخيرة يؤهلها للانتقال من كونها مقصدًا موسميًا إلى مدينة نابضة بالحياة وقادرة على استقبال الزائرين والاستثمارات على مدار العام، وهو ما يتطلب استمرار العمل على زيادة الربط الجوي بينها وبين مختلف العواصم والمدن العالمية.

وأضافت أن تنشيط السياحة في العلمين سينعكس بصورة مباشرة على قطاعات عديدة، بداية من الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات، وصولًا إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية والترفيهية، بما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من العائد الاقتصادي للسياحة.

وأشارت الأتربي إلى أن تنويع مصادر الحركة السياحية يمثل أحد أهم عناصر قوة القطاع، لأنه يمنح السياحة المصرية قدرة أكبر على مواجهة المتغيرات الدولية، ويضمن عدم الاعتماد على سوق واحدة، داعية إلى تكثيف الحملات الترويجية للمقاصد الجديدة والناشئة، وفي مقدمتها العلمين والساحل الشمالي.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار الزخم الذي أحدثه افتتاح خطوط جوية جديدة في بناء شبكة دولية متكاملة لمطار العلمين، وربط المدينة بالأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية، بما يعزز حركة السياحة والاستثمار ويضع الساحل الشمالي في موقع أكثر تنافسية على خريطة المقاصد العالمية.

تقديم حوافز وتيسيرات إضافية للمستثمرين

 

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن نجاح تجربة العلمين يجب أن يقترن باستمرار تطوير جودة الخدمات والبنية السياحية، وتحسين تجربة الزائر، وتقديم حوافز وتيسيرات إضافية للمستثمرين، بما يضمن تحويل النمو السياحي إلى عوائد اقتصادية مستدامة.

داليا الأتربي مجلس الشيوخ مدينة العلمين موسكو السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: غلق 28 محلًا مخالفًا بأحياء شبرا و الأزبكية وعابدين

جانب من الزيارة

رداد: مركز تدريب متخصص في السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات سوق العمل الألماني

البنك الزراعى

رئيس التجزئة المصرفية: كوادر البنك الزراعي المصري وراء تحقيق نتائج استثنائية في القروض الشخصية

بالصور

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد