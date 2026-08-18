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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماكينة أهداف وصناعة.. ميسي ورونالدو يتصدران قائمة أساطير الليجا الإسبانية

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
منتصر الرفاعي

شهد الدوري الإسباني على مدار القرن الحادي والعشرين مواسم استثنائية قدم خلالها كبار النجوم مستويات هجومية لافتة وكان الصراع بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أبرز عناوين هذه الحقبة بعدما تنافس الثنائي على تسجيل الأهداف وصناعة الفرص وترك بصمة مباشرة في نتائج المباريات.

وبحسب منصة "PopFoot" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات يتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين تأثيرا خلال موسم واحد في الدوري الإسباني بالقرن الـ21 بعدما سجل 66 مساهمة تهديفية مع برشلونة في موسم 2011-2012 متفوقا على رونالدو الذي حقق 64 مساهمة مع ريال مدريد خلال موسم 2014-2015.

ميسي.. موسم تاريخي بـ66 مساهمة

يحتل ليونيل ميسي صدارة القائمة بفضل موسمه الاستثنائي مع برشلونة في 2011-2012 بعدما ساهم في 66 هدفا خلال 37 مباراة بواقع 50 هدفا و16 تمريرة حاسمة ليبلغ معدل مساهماته 1.78 في المباراة الواحدة.

رونالدو يقترب بـ64 مساهمة

جاء كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بعدما ساهم في 64 هدفا مع ريال مدريد خلال موسم 2014-2015، بواقع 48 هدفا و16 تمريرة حاسمة في 35 مباراة بمعدل بلغ 1.83 مساهمة في اللقاء، وهو المعدل الأعلى بين الأسماء الواردة في القائمة.

ميسي ورونالدو يهيمنان على القائمة

تكشف الأرقام عن سيطرة واضحة للثنائي التاريخي على قائمة الأكثر تأثيرا حيث يظهر ميسي في عدد كبير من المراكز بينما يحضر رونالدو في أكثر من مناسبة إلى جانب الأوروجوياني لويس سواريز.

ويحتل ميسي المركز الثالث أيضا بمساهمته في 61 هدفا خلال موسم 2014-2015 بواقع 43 هدفا و18 تمريرة حاسمة كما جاء في المركز الرابع خلال موسم 2012-2013 برصيد 58 مساهمة بعدما سجل 46 هدفا وصنع 12 هدفا.

وتعكس هذه الأرقام حجم السيطرة الهجومية التي فرضها ميسي ورونالدو على الدوري الإسباني خلال واحدة من أكثر فترات المسابقة تألقا على المستوى الفردي.

قائمة الأكثر تأثيرًا في موسم واحد بالليجا

جاءت قائمة أكثر اللاعبين تأثيرا في موسم واحد بالدوري الإسباني خلال القرن الـ21 من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة على النحو التالي:

ليونيل ميسي – موسم 2011-2012

66 مساهمة – 50 هدفا + 16 تمريرة حاسمة – 37 مباراة – 1.78 مساهمة في المباراة.

كريستيانو رونالدو – موسم 2014-2015

64 مساهمة – 48 هدفا + 16 تمريرة حاسمة – 35 مباراة – 1.83 مساهمة في المباراة.

ليونيل ميسي – موسم 2014-2015

61 مساهمة – 43 هدفا + 18 تمريرة حاسمة – 38 مباراة – 1.61 مساهمة في المباراة.

ليونيل ميسي – موسم 2012-2013

58 مساهمة – 46 هدفا + 12 تمريرة حاسمة – 32 مباراة – 1.81 مساهمة في المباراة.

كريستيانو رونالدو – موسم 2011-2012

58 مساهمة – 46 هدفا + 12 تمريرة حاسمة – 38 مباراة – 1.53 مساهمة في المباراة.

لويس سواريز – موسم 2015-2016

56 مساهمة – 40 هدفا + 16 تمريرة حاسمة – 35 مباراة – 1.60 مساهمة في المباراة.

كريستيانو رونالدو – موسم 2010-2011

51 مساهمة – 40 هدفا + 11 تمريرة حاسمة – 34 مباراة – 1.50 مساهمة في المباراة.

ليونيل ميسي – موسم 2010-2011

49 مساهمة – 31 هدفا + 18 تمريرة حاسمة – 33 مباراة – 1.48 مساهمة في المباراة.

ليونيل ميسي – موسم 2018-2019

49 مساهمة – 36 هدفا + 13 تمريرة حاسمة – 34 مباراة – 1.44 مساهمة في المباراة.

ليونيل ميسي – موسم 2019-2020

46 مساهمة – 25 هدفا + 21 تمريرة حاسمة – 33 مباراة – 1.39 مساهمة في المباراة.

ليونيل ميسي – موسم 2016-2017

46 مساهمة – 37 هدفا + 9 تمريرات حاسمة – 34 مباراة – 1.35 مساهمة في المباراة.

كريستيانو رونالدو – موسم 2015-2016

46 مساهمة – 35 هدفا + 11 تمريرة حاسمة – 36 مباراة – 1.28 مساهمة في المباراة.

 

ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو الدوري الإسباني قائمة أكثر اللاعبين تأثيرا برشلونة ريال مدريد

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