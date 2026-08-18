كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث تصادم، بعدما رجعت سيدة بسيارتها إلى الخلف، لتصطدم بعدد من الأشخاص كانوا يجلسون في أحد شوارع منطقة الحجار بمحافظة الإسكندرية.

وأظهر الفيديو السيارة أثناء تحركها للخلف، قبل أن تصطدم بالأشخاص المتواجدين في الشارع، وسط حالة من الارتباك بين الموجودين في موقع الحادث.

وأثار المقطع حالة من التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تداول المشاهد التي وثقت لحظة وقوع الحادث، فيما لم يتضح حتى الآن من خلال الفيديو المتداول حجم الإصابات التي لحقت بالأشخاص الذين تعرضوا للاصطدام