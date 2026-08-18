قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له
دعاء الأرق مكتوب.. ماذا كان يقول النبي عند تعذر النوم؟
لافروف: روسيا وكوريا الشمالية تبنيان شراكة لإقامة نظام عالمي جديد وعادل
قبل مواجهة الأهلي.. رودري يستعد للفحص الطبي والتوقيع مع برشلونة
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور والقناة الناقلة
تألق يمنحه فرصة.. صحيفة فرنسية تتغنى بمستوى حمزة عبد الكريم مع برشلونة
مبابي على القمة.. أغلى 10 مهاجمين في التاريخ بأرقام خيالية
شماتة للأعداء.. مقتدى الصدر يوجه رسالة للحرس الثوري بعد استهداف مكتب بارزاني
الإيجار القديم 2026 .. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية
سقط من فوق صخرة.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل إصابته في الساحل الشمالي
مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استئناف بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع نفقة صغير.. السبت

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
إسلام دياب

تنظر محكمة مستأنف الأسرة بقصر النيل، السبت المقبل الموافق 22 أغسطس 2026، أولى جلسات استئناف الفنان بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع نفقة صغير.

كانت محكمة الأسرة بقصر النيل قضت سابقا ، بإلزام الفنان بيومي فؤاد بدفع نفقة صغير أبنه ، فقام بالاستئناف على الحكم.

يذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل أصدرت سابقا  أحكاما بإلزام الفنان بيومى  بدفع نفقة صغير وأجر حضانة ومصاريف مدرسة لأبنه ، كما حصلت على أحكام بإلزامه بدفع نفقة متعة وعدة ومؤخر صداق ، فقام الفنان بيومي فؤاد بالاستئناف على تلك الأحكام .

وكشفت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مؤكدة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية لتحمل جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل، بعد تعثر الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين.

وأضافت أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن الفنان – بحسب قولها – أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.

وأوضحت أن محاميها تواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل بشكل ودي أكثر من مرة لمحاولة إنهاء الأزمة بعيدًا عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة، وفق تصريحاتها.

محكمة مستأنف الأسرة قصر النيل نفقة صغير بيومي فؤاد استئناف بيومي فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم

رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة

جريمة سوهاج

اتصال تسبب في جريمة .. مكالمة من ليبيا أشعلت كارثة سوهاج

محمد رمضان

بعد تهديد مصطفى كامل بسبب حفل الساحل .. تصرف صادم من محمد رمضان

ترشيحاتنا

علم العراق

بغداد لا تريد العزلة.. الحكومة العراقية: ملف حصر السلاح سيادي

ترامب

حرب إيران تشعل واشنطن.. انهيار شعبية ترامب إلى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة

نتنياهو وكوشنر

سر "الخطوات الصغيرة" في لقاء كوشنر ونتنياهو بشأن نزع سلاح حماس | تفاصيل

بالصور

وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له

اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل

فيراري تقلب موازين المزادات.. سيارتها الكهربائية الأولى تباع بـ40 مليون دولار

فيراري لوتشي
فيراري لوتشي
فيراري لوتشي

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class

مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان.. أسباب لا تتعلق بالفم

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد