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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: سنملأ قريبا مخزوننا الاستراتيجي من النفط دون أي تكلفة

دونالد ‌ترامب
دونالد ‌ترامب
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، أن الولايات ​المتحدة ستقوم قريبا بملء احتياطياتها الاستراتيجية من ‌النفط بدون أية تكلفة.

جاء ذلك خلال كلمته ​في ‌تجمع ‌انتخابي بمركز ميتشل في جامعة جنوب ألاباما، في إطار حشد الدعم لمرشحي الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب - في كلمته - "نحن ندفع ثمنا قليلا مقارنة مع الثمن لو حصلت إيران على سلاح نووي، سنوفر أسعارا أقل للوقود للأمريكيين، لقد توصلنا إلى اتفاق مع الدول الأوروبية للإفراج عن احتياطيات النفط، وأسعار الديزل في انخفاض، وستشهد أسعار النفط والوقود انخفاضا ملحوظا أكبر بمجرد انتهاء الحرب مع إيران".

وأكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشددا على أنه "كان ينبغي على الرؤساء السابقين القيام بذلك، كان يجب إنجاز هذا الأمر منذ سنوات".

وقال ترامب"إن إيران لم تعد تملك جيشا ولا بنية تحتية..قضينا على القادة فيها ودمرنا القوات الجوية والبحرية الإيرانية، ولا نعرف أحدا نتحدث إليه هناك"، لافتا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا، وربما يكون ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن نجاح الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي سيضر بالاقتصاد الأمريكي، محذرا من أن الديمقراطيين "سيرفعون الضرائب" حال فوزهم في الانتخابات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات ​المتحدة

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