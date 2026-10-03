بريطانيا وأمريكا تشيران إلى احتمال تورط إيران في حوادث أمنية



ألمح قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى احتمال تورط إيران في حوادث أمنية.



لكن حتى الآن، لم يُنشر أي دليل يؤكد دور إيران المباشر في أي من الحادثتين.

تُجري الجهات المختصة تحقيقاً في حادثة اعتقال عدد من الأفراد قرب مطار عسكري تابع للجيش الأمريكي في بريطانيا، والهجوم على قمرة قيادة طائرة متجهة إلى إسرائيل. ونظراً لأن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، لم يتم التوصل بعد إلى استنتاج واضح بشأن السبب الحقيقي للحادثة.

في حادثة وقعت قرب المطار العسكري البريطاني، ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاماً يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي. وأُفرج عن خمسة آخرين بكفالة.

أعلنت الشرطة العثور على مواد قابلة للاشتعال، كالبنزين، في بعض المركبات قرب المطار. إلا أنه لم يُعثر على أي متفجرات. وقد نفت إيران أي صلة لها بالحادث.

طلب مسؤولون إيرانيون رسمياً معلومات من بريطانيا حول الحادث.

وفي الوقت نفسه، دار نقاش حول احتمال تورط إيران في الحادث الذي وقع على متن الطائرة المتجهة إلى إسرائيل.

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال وجود صلة بين مساعد الطيار وإيران. إلا أن المسؤولين المشاركين في التحقيق في الحادثة صرحوا حتى الآن بأنه لم يتم العثور على أي دليل يؤكد وجود صلة بإيران.

بحسب التحليلات، إذا تأكد دور إيران في الحوادث ذات الصلة، فقد يثير ذلك مزيداً من التساؤلات حول الوضع الأمني ​​الإقليمي. ولا تزال التحقيقات جارية في كلا الحادثين.