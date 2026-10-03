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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رشوة انتخابية.. ترامب: شيكات بـ 100دولار لأكثر من 20 مليوناً من كبار السن

ترامب
ترامب
محمود نوفل


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصرف شيكات بقيمة 100 دولار لأكثر من 20 مليونا من كبار السن للمساعدة في تغطية أقساط "ميدكير".

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب عن "قانون خفض أسعار الرعاية الصحية" مباشرة لإصلاح نظام الدعم المعطل في أوباماکير الذي يمنح مليارات لشركات التأمين الكبرى.

وتشمل الخطة آلية إيداع، تضع الأموال في حساب توفير صحي، لتحفيز خيارات الأقساط المنخفضة. كما سينهي أيضًا زيادات الأقساط، وينهي الدعم بدون أقساط، ويوقف الاحتيال الضخم المعروف باسم "المستفيدون الأشباح".

وفي وقت لاحق ؛ قال ترامب: "أدعو اليوم شركات التأمين إلى عدم الحصول على الدفع. بل أن يُدفع هذا المبلغ الهائل من المال مباشرة إلى الناس حتى يتمكنوا من شراء رعايتهم الصحية الخاصة!".

"سندفع الكثير من المال إلى الناس، وننسى هذه الجنون في أوباماکير!"

ترامب إنتخابات التجديد النصفي أوباماكير أسعار الرعاية الصحية كبار السن ميدكير الرعاية الصحية

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