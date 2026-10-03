إياد العسقلاني يشيد بـ موكوينا : يحسن معاملة اللاعبين ويهتم بالتفاصيل

أشاد إياد العسقلاني، مدافع بيراميدز، بالجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه يتمتع بشخصية مميزة، ويجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، دون تفرقة بين الأساسيين والبدلاء، إلى جانب امتلاكه قدرات تكتيكية مميزة واهتمامه بأدق التفاصيل.

وقال إياد العسقلاني، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن موكوينا يتعامل مع جميع اللاعبين على قدم المساواة، ويمنح الفرصة لكل العناصر للمشاركة في المباريات، وهو ما يخلق حالة من الثقة داخل الفريق.

وأضاف مدافع بيراميدز أن المدير الفني يتميز بالجانب التكتيكي، ويحرص على شرح جميع التفاصيل الفنية للاعبين من خلال مقاطع الفيديو، موضحًا أن كل لاعب يعرف دوره جيدًا قبل خوض أي مباراة، وهو ما يساعد الفريق على تنفيذ المطلوب داخل الملعب.

إياد العسقلاني يكشف أسباب انتقاله إلى بيراميدز

وتطرق العسقلاني إلى منظومة العمل داخل نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن النادي يهتم بجميع التفاصيل، سواء على المستوى الإداري أو المالي، فضلًا عن الحرص على اختيار اللاعبين بعناية، وهو ما شجعه على الانتقال إلى صفوف الفريق.

وأوضح مدافع بيراميدز أن إدارة النادي تحرص على البقاء قريبة من اللاعبين، وتوفير الأجواء المناسبة لهم، مؤكدًا أن هدفها يتمثل في المنافسة على البطولات والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في مختلف المسابقات.

واختتم العسقلاني تصريحاته بالتأكيد على أهمية التكامل بين الجهاز الفني والإدارة واللاعبين، في ظل سعي بيراميدز لتحقيق أهدافه والمنافسة بقوة على الألقاب خلال الفترة المقبلة.