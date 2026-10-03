قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الأهلي لم يحصل على مكافأة السوبر المصري حتى الآن
أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي
يستخدمان توك توك.. سقوط تاجري حشيش بحوزتهما مخدرات وسلاح في سوهاج
إياد العسقلاني: حزين لهبوط الإسماعيلي .. وحلمي الدوري الإنجليزي
موعد مباراة الإمارات وعمان في كأس الخليج والقنوات الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 3-10-2026
بُشرى سارة.. فرع جديد لنادي جامعة العاصمة بكلية علوم الرياضة بالهرم
لكزس اليابانية تقدم LX موديل 2027 بتحديثات جديدة
ترامب يهدر المال العام الأمريكي للظهور في إعلانات تليفزيونية
إياد العسقلاني يشيد بـ موكوينا : يحسن معاملة اللاعبين ويهتم بالتفاصيل
إبراهيم فايق يكشف كواليس قرار «فيفا» ضد الزمالك في قضية معالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إياد العسقلاني يشيد بـ موكوينا : يحسن معاملة اللاعبين ويهتم بالتفاصيل

العسقلاني
العسقلاني
يارا أمين

أشاد إياد العسقلاني، مدافع بيراميدز، بالجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه يتمتع بشخصية مميزة، ويجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، دون تفرقة بين الأساسيين والبدلاء، إلى جانب امتلاكه قدرات تكتيكية مميزة واهتمامه بأدق التفاصيل.

وقال إياد العسقلاني، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن موكوينا يتعامل مع جميع اللاعبين على قدم المساواة، ويمنح الفرصة لكل العناصر للمشاركة في المباريات، وهو ما يخلق حالة من الثقة داخل الفريق.

وأضاف مدافع بيراميدز أن المدير الفني يتميز بالجانب التكتيكي، ويحرص على شرح جميع التفاصيل الفنية للاعبين من خلال مقاطع الفيديو، موضحًا أن كل لاعب يعرف دوره جيدًا قبل خوض أي مباراة، وهو ما يساعد الفريق على تنفيذ المطلوب داخل الملعب.

إياد العسقلاني يكشف أسباب انتقاله إلى بيراميدز

وتطرق العسقلاني إلى منظومة العمل داخل نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن النادي يهتم بجميع التفاصيل، سواء على المستوى الإداري أو المالي، فضلًا عن الحرص على اختيار اللاعبين بعناية، وهو ما شجعه على الانتقال إلى صفوف الفريق.

وأوضح مدافع بيراميدز أن إدارة النادي تحرص على البقاء قريبة من اللاعبين، وتوفير الأجواء المناسبة لهم، مؤكدًا أن هدفها يتمثل في المنافسة على البطولات والوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة في مختلف المسابقات.

واختتم العسقلاني تصريحاته بالتأكيد على أهمية التكامل بين الجهاز الفني والإدارة واللاعبين، في ظل سعي بيراميدز لتحقيق أهدافه والمنافسة بقوة على الألقاب خلال الفترة المقبلة.

إياد العسقلاني رولاني موكوينا بيراميدز العسقلاني نادي بيراميدز الجنوب أفريقي رولاني موكوينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

محمود الخطيب

رغم إصابة بلعمري.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد فتوح| خاص

مضيق باب المندب

السعودية تخطط لهجوم شامل ضد الحوثيين لاستعادة باب المندب

ترشيحاتنا

إزالة تعديات بقنا

أخبار قنا | انتشال جثة ميادة بعد 5 أيام بحث فى نهر النيل.. إصابة 4 أشخاص في انفجار اسطوانة بوتاجاز

جانب من الاحتفال ارشيفيه

الوادي الجديد تستعد لاحتفالات العيد القومي وانتصارات أكتوبر بفعاليات متنوعة

جانب من الحدث

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات بالوادي الجديد ويشيد بانتظام وكفاءة الخدمات

بالصور

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد