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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يشارك في حدث عالمي بشأن انتقالات اللاعبين بـ باريس

هاني سعيد
هاني سعيد
عمرو مصطفى

شارك وفد نادي بيراميدز في الاجتماعات السنوية الخاصة بغرفة الانتقالات Transfer Room والتي تقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أهم وأكبر أندية العالم والكرة الأوروبية.

بيراميدز يشارك في حدث عالمي

ومثل وفد بيراميدز في الاجتماع السنوي للغرفة، الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.

وجاءت مشاركة نادي بيراميدز في الاجتماعات للمرة الثالثة على التوالي، حيث تتناول الانتقالات الخاصة باللاعبين على مستوى العالم وما وصلت إليه في الوقت الحالي، وأسعار السوق بجانب تحليل الأداء ومتابعة اللاعبين والكشافة على مستوى العالم.

وتمثل اجتماعات الغرفة السنوية، فرصة كبيرة للأندية من مختلف دول العالم وخاصة من أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، للتعرف على الأسواق وتقوية العلاقات وآخر ما وصلت إليه الانتقالات في تأكيد على رغبة بيراميدز في التعرف على كل ما هو جديد في كرة القدم لمواكبة التطور العالمي.

هاني سعيد بيراميدز الفيفا غرفة انتقالات اللاعبين نادي بيراميدز

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