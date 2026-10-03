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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : الحرب مع إيران ستنتهي قريبا و أسعار النفط ستهبط

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وطهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.

وقال ترامب في كلمة له : جزء من مشكلتنا أنني لا أعرف مع من أتعامل في إيران لعدم وجود من يرغب في القيادة.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى وربما بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة.

وزاد : أسعار النفط ستهبط بشكل حاد بمجرد انتهاء الحرب مع إيران.

وأردف ترامب: أصبحنا نطلق على الحصار المفروض على إيران اسم جدار من الفولاذ.

وختم ترامب: سنقوم قريبا بملء احتياطياتنا الاستراتيجية من النفط.

ترامب إيران الحصار المفروض على إيران أسعار النفط الحرب بين إيران وأمريكا

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