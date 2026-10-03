قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش اليمني ينفذ 71 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي الارهابية
سمير فرج يكشف خطة القوات المصرية لإبطال مواسير النابالم بخط بارليف
دعاء للميت مع أذان الفجر.. أدعية للمتوفى بالمغفرة والرحمة
لم يتحرك .. اعرف سعر الذهب الآن
غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا
أول تعليق أمريكي على إطلاق صاروخ كوريا الشمالية باتجاه نظيرتها الجنوبية
ترامب : الحرب مع إيران ستنتهي قريبا و أسعار النفط ستهبط
تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية
مفاجأة وادي العقيق.. ما سر المكان الذي ارتبط بتاريخ المدينة المنورة؟
حدث نادر .. الجيش الأمريكي في إجازة بقرار من البنتاجون لهذا السبب
متحدث لجنة إغاثة غزة: مصر أنشأت 18 مخيمًا تستوعب أكثر من 70 ألف عائلة
هل اشتراط التأمين على الحياة في القرض من الربا؟.. دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج يكشف خطة القوات المصرية لإبطال مواسير النابالم بخط بارليف

سمير فرج، الخبير الاستراتيجي
سمير فرج، الخبير الاستراتيجي
إسراء صبري

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل خطة القوات المسلحة المصرية للتعامل مع مواسير النابالم التي زرعتها إسرائيل في خط بارليف، بهدف إشعال مياه قناة السويس أمام القوات المصرية وعرقلة عملية العبور خلال حرب أكتوبر 1973

وأوضح سمير فرج، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع عبر قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن القوات المصرية أعدت خطة للتعامل مع هذه المواسير قبل بدء عملية العبور، من خلال الدفع بعناصر من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية إلى مياه القناة.

وأشار إلى أن العناصر البحرية نزلت إلى المياه في تمام الساعة الثانية إلا ربعًا، وتحركت عبر المسافات الفاصلة بين نقاط خط بارليف، لتنفيذ مهمة تعطيل مواسير النابالم وسد فتحاتها باستخدام الأسمنت تحت المياه.

وأضاف أن إحدى النقاط كان من المقرر أن تضم 6 مواسير فقط، إلا أن القوات المصرية فوجئت بوجود ماسورة سابعة، وهو ما تطلب بذل مزيد من الجهد لاستكمال المهمة قبل بدء عملية العبور.

وأكد فرج أن التعامل مع هذه المواسير كان جزءًا من الاستعدادات التي نفذتها القوات المصرية لتأمين عملية عبور قناة السويس والتغلب على العقبات التي أقامتها إسرائيل على طول خط بارليف.

سمير فرج القوات المسلحة المصرية إسرائيل خط بارليف حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

ترشيحاتنا

إزالة تعديات بقنا

أخبار قنا | انتشال جثة ميادة بعد 5 أيام بحث فى نهر النيل.. إصابة 4 أشخاص في انفجار اسطوانة بوتاجاز

جانب من الاحتفال ارشيفيه

الوادي الجديد تستعد لاحتفالات العيد القومي وانتصارات أكتوبر بفعاليات متنوعة

جانب من الحدث

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات بالوادي الجديد ويشيد بانتظام وكفاءة الخدمات

بالصور

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد