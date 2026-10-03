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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لم يتحرك .. اعرف سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهرت تعاملات الذهب في السوق المصرية، استقرارًا، مع مستهل تعاملات صباح اليوم السبت 3-10-2026 دون تغيير، وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تداولات المعدن الأصفر ثباتاً من دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة المنتشرة على مستوى مدن ومناطق الجمهورية.

أسعار الذهب اليوم

تحركات الذهب

وخسر  سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيهًا بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب 

وسجل متوسط الذهب في آخر تحديث له اليوم 6150 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7028 جنيها للشراء و6971 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6442 جنيها للشراء و6390 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6150 جنيها للشراء و 6100 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5271 جنيها للشراء و 5228 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.2 ألف جنيه للشراء و 48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4181 دولارا للشراء و 4180 دولارا للبيع.

سعر الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر أوقية الذهب

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