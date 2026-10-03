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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني ينفذ 71 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي الارهابية

جانب من العمليات اليمنية ضد الحوثي
جانب من العمليات اليمنية ضد الحوثي
محمود نوفل

نجحت القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية في كل من: الأقروض، سامع، الأحكوم، الأكبوش، جبل راسن، جبل جرداد، بني عمر، بني بكاري، الكعاوش والاثاور بمحافظة تعز.

وبحسب البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ركن ماجد عبد الله النزيلي ؛ فقد أسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية، وتحييد عناصر المليشيا، وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية أداء مهامها بثبات وإرادة قتالية عالية، مؤكدةً أن تعز ستظل عصيّة على مليشيا الحوثي الإرهابية، وأن محاولات النيل منها أو فرض واقع عليها ستتحطم أمام صمود أبنائها وثبات قواتنا المسلحة.

اليمن ميليشيا الحوثي القوات المسلحة اليمنية محافظة تعز الحرب في اليمن

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