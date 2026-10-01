اليمن.. مقتل وإصابة 80 حوثيا في معارك واسعة مع القوات الحكومية بتعز

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 80 عنصراً من جماعة الحوثي خلال معارك عنيفة شهدتها عدة جبهات في محافظة تعز، مؤكدة أنها صدت هجمات للجماعة وكبدتها خسائر في العديد والعتاد0



30 قتيلاً و50 جريحاً في جبهة الأقروض



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن 30 عنصراً حوثياً قتلوا وأصيب 50 آخرون بنيران القوات الحكومية خلال المواجهات في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب شرقي المحافظة.



معارك تمتد لـ 6 جبهات



وأضاف المصدر أن القوات الحكومية خاضت في الوقت نفسه معارك عنيفة في بني بكاري بمديرية جبل حبشي، وحمير بمديرية مقبنة، مشيراً إلى امتداد المواجهات إلى جبهات الكدحة وجبل هان، إضافة إلى الجبهتين الشمالية والشرقية لمدينة تعز.



صد الهجمات وإجبار الحوثيين على التراجع



وبحسب المصدر، تمكنت القوات الحكومية بعد ساعات من المواجهات من صد هجمات الحوثيين وإجبار عناصرهم على التراجع، وسط استمرار تحركات الجماعة ومحاولاتها استهداف مواقع القوات في عدد من جبهات المحافظة.



الجيش: نواصل التمسك بمواقعنا



من جهته، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي إن القوات في جبهات تعز تواصل التمسك بمواقعها وأداء مهامها القتالية في مختلف الجبهات، مؤكداً أن المواجهات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.



وأفادت مصادر عسكرية لموقع "سبتمبر.نت" بأن المعارك تزامنت في جبهات عدة، بينها الأقروض وبني بكاري وحمير، مؤكدة تكبيد الحوثيين خسائر في العديد والعتاد.

