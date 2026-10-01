الجامعة العربية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الذي استهدف محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، مؤكدةً أن استهداف منشأة مدنية وحيوية في مدينة تحظى بمكانة دينية رفيعة في وجدان المسلمين، وترتبط بخدمة أحد أقدس المواقع الإسلامية، يُشكل تجاوزاً مرفوضاً واستهتاراً غير مقبول بحرمة الأماكن المقدسة وسلامة المنشآت المدنية.

وأكدت الجامعة أن هذا الاستهداف يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويعكس تصعيداً خطيراً من جانب ميليشيا الحوثي، مشددةً على ضرورة احترام حرمة الأماكن المقدسة، والنأي بها وبالمنشآت المرتبطة بخدمتها عن أي أعمال عدائية أو عسكرية.

وجددت جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.