مسؤول صيني في الأمم المتحدة يلقي باللوم على أمريكا بشأن إيران.. ما السبب؟

أكد نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة على ضرورة الالتزام بمسار الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية.

بحسب موقع بارس توداي، نقلاً عن وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أكد نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، دفاعاً عن تصويت بكين السلبي على مشروع قرار تمديد ولاية فريق خبراء العقوبات على إيران، على ضرورة الالتزام بمسار الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية.

قال سون لي، نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة بشأن استخدام حق النقض: يجب رفض أي إجراء يؤدي إلى تصعيد التوتر والمواجهة أو يدمر عملية التفاوض والحوار، ويجب استغلال كل فرصة لخفض التوتر وتعزيز الجهود الدبلوماسية.

وأوضح موقف الصين من القضية النووية الإيرانية قائلاً: إن المأزق الحالي في القضية النووية الإيرانية ينبع من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي، وفرض سياسة الضغط القصوى على إيران، والعمل العسكري الأمريكي خلال المفاوضات مع إيران.

وقال ممثل الصين لدى الأمم المتحدة أيضاً: إن تشويه تاريخ القضية النووية الإيرانية والإصرار على المضي قدماً في عملية إعادة فرض العقوبات وتقديم مشروع قرار مثير للجدل يضر بوحدة ومصداقية مجلس الأمن يعرقل الجهود الدبلوماسية.

أكد سون لي أن تصويت الصين السلبي في مجلس الأمن يهدف إلى الحفاظ على مسار الحل السياسي للقضية النووية الإيرانية، ومعالجة المخاوف المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية بشكل صحيح، والمساعدة في إرساء سلام واستقرار دائمين في غرب آسيا.

وأضاف: إن الحوار والتفاوض المتكافئين هما السبيل لحل هذه القضية، ويجب على جميع الأطراف احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

كما أكد سون لي على ضرورة أن يساعد أي إجراء يتخذه مجلس الأمن في تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات، ومعالجة المخاوف المشروعة لمختلف الأطراف، والتوصل إلى اتفاق طويل الأجل.

وفي الختام، قال إن الصين، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن وأحد المشاركين في الاتفاق النووي، ستواصل جهودها لخفض التوتر والتوسط وتعزيز الحوار، وستتعاون من أجل الحل السياسي للقضية النووية الإيرانية، والحفاظ على النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، وإرساء السلام والاستقرار في غرب آسيا.