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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول أجر 4 جنيهات وتعرضت للخذلان.. تصريحات قوية للفنان رياض الخولي

رياض الخولي
رياض الخولي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان رياض الخولي، خلال حواره مع برنامج «كلام الناس»، عن جانب من آرائه وتفاصيل حياته الفنية والشخصية، متحدثا عن أجور الفنانين وبداياته في الوسط الفني، إلى جانب مواقف الخذلان التي تعرض لها، وعلاقته بزوجته، وحبه الكبير للفن والعمل.

أول أجر للفنان رياض الخولي

تحدث رياض الخولي عن أجور الفنانين، مستعيدا بداياته الفنية، موضحا أن المقابل المادي الذي كان يحصل عليه في بداية مشواره لم يكن كبيرا، قائلا: «كنت زمان باخد 4 جنيه، ومكنش في فلوس، ولفيت محافظات مصر».

وأضاف: «ابتدينا ناخد أجر من 10 سنين، والأرقام العليا بياخدها قلة، والإعلام بيوصل إن الفنان بياخد كتير، ودي مش قاعدة على الكل».

وتابع: «رفقا بالبشر، ونعمل نسبة وتناسب، ولما نجيب صغار الناس نقسمها صح، وربنا هيكرم ويطلع ناس جديدة، وهيبقى فيه متغيرات».

الخذلان فى حياة رياض الخولي

وتطرق رياض الخولي إلى تجاربه مع الخذلان، مؤكدا أن السنوات علمته عدم الحكم على الأشخاص بشكل مسبق، قائلا: «الخذلان موجود، لأن الناس تتساقط كسقوط الشجر، والأيام علمتني إني ما أقولش كل الناس حلوة أو وحشة حتى يثبت العكس».

وأردف: «أحيانا نحط ثقتنا في بني آدم والضربة تيجي منه، وأنا اتخذلت من قريبين كتير».

وكشف رياض الخولي عن حرصه على تخصيص وقت لنفسه بعيدا عن الآخرين، قائلا: «مخصص ساعة لنفسي لا يشاركني فيها أحد».

زوجة رياض الخولي

وأشاد رياض الخولي بزوجته، مؤكدا تقديره الكبير لدورها في حياته، قائلا: «مراتي شاطرة في كل حاجة، وبطلت من نفسها من أجل الأولاد، ومحافظة عليا ومستحملاني وده أقدره».

وأضاف: «بنفهم بعض من النظرة، ومش بنختلف كتير، ومسلم ليها رقبتي».

الفن فى حياة رياض الخولي

وعن علاقته بالفن، تحدث رياض الخولي عن مدى ارتباطه بمهنته، مؤكدا أن حبه للعمل يتجاوز كونه مجرد مهنة، قائلا: «الفن عامل زي الحبيب العاشق لمعشوقته، وبحب أشتغل بمزاج».

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