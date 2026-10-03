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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء مهنئا الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: نُجدد العهد على مواصلة البناء والتنمية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، متوجهاً بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بهذه المناسبة.

وقال رئيس الوزراء في برقيته : "سيظل هذا النصر دوماً دليلاً دامغاً على عظم الروح العسكرية المصرية، التي انتفضت في لحظة تاريخية مُلهمة لاسترداد الأرض، وعودة الأمل إلى شعب حاول الأعداء كسر إرادته، ولكنه يُثبت منذ قديم الأزل، أنه عصيٌّ على الانكسار".

وأضاف "وأننا إذ نستلهم من هذه الذكرى الغالية روح العزيمة، فإننا نُجدد العهد على مواصلة البناء والتنمية في ربوع مصر الحبيبة، رغم مختلف التحديات والمصاعب، داعين الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها بالخير والرخاء".

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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