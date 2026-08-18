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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله سباكًا في إبشواي بالفيوم

كهرباء
كهرباء
يارا أمين

لقي الشاب محمد قرني حلمي مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله في مهنة السباكة بعزبة الشيخ حجازي التابعة لقرية العلوية بمركز إبشواي في محافظة الفيوم.


ماس كهربائي

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث صعق كهربائي ووفاة شاب داخل العزبة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الشاب كان يؤدي عمله في السباكة، قبل أن يتعرض لصعق كهربائي نتيجة ماس كهربائي، ليلقى مصرعه في الحال.

الجثمان بالمشرحة

وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للتصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء التحقيقات.

صعق كهربائي الفيوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حادث صعق كهربائي

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