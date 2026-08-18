قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له
دعاء الأرق مكتوب.. ماذا كان يقول النبي عند تعذر النوم؟
لافروف: روسيا وكوريا الشمالية تبنيان شراكة لإقامة نظام عالمي جديد وعادل
قبل مواجهة الأهلي.. رودري يستعد للفحص الطبي والتوقيع مع برشلونة
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور والقناة الناقلة
تألق يمنحه فرصة.. صحيفة فرنسية تتغنى بمستوى حمزة عبد الكريم مع برشلونة
مبابي على القمة.. أغلى 10 مهاجمين في التاريخ بأرقام خيالية
شماتة للأعداء.. مقتدى الصدر يوجه رسالة للحرس الثوري بعد استهداف مكتب بارزاني
الإيجار القديم 2026 .. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية
سقط من فوق صخرة.. مصطفى كامل يكشف تفاصيل إصابته في الساحل الشمالي
مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شماتة للأعداء.. مقتدى الصدر يوجه رسالة للحرس الثوري بعد استهداف مكتب بارزاني

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
خاطر عبادة

 علق زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، على استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بهجوم نُسب إلى إيران، واصفاً استهداف الأراضي العراقية من قبل "الأصدقاء" بأنه "شماتة للأعداء".

الصدر: ضرب العراق بمسيرات "الإخوة" في إيران أمر محزن

وقال الصدر في بيان نشره عبر منصة "إكس": "أن يُضرب العراق بمسيرات الأعداء فهذا أمر مشرف. أما ضرب الأراضي العراقية من مسيرات إخوتنا في إيران.. فهذا محزن، ولا سيما إذا كان لمسؤولين عراقيين ولو كان في بغداد أو كردستان أو أي شبر من العراق المقدس".

وأضاف: "أكرر قولي: على الإخوة في الحرس الثوري عدم ضرب الأراضي العراقية فهذا عين شماتة الأعداء"، داعياً الله "أن يحمي المنطقة من الحروب ويحمي عراقنا الحبيب من كل المخاطر أيا كان منطلقها".

تفاصيل الهجوم.. مسيّرتان استهدفتا أربيل من الجانب الإيراني

 وجاء بيان الصدر على خلفية استهداف مكتب بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الأمن "باراستن" في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل، بطائرتين مسيّرتين مفخختين فجر الاثنين.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن الطائرتين من طراز "حديد-110" وانطلقتا "من الجانب الإيراني للحدود"، مؤكداً أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وأدان الجهاز الهجوم بشدة، محملاً منفذيه "كامل المسؤولية عن تداعياته"، ومجدداً رفضه لمثل هذه الاعتداءات "بأي شكل من الأشكال".

بارزاني يتهم طهران.. وعراقجي يدعو إلى “اليقظة من التضليل”

 واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إيران بالوقوف وراء الهجوم، معتبراً أنه يمثل "تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الإقليم واستقراره".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب بارزاني"، داعياً "الأصدقاء الأكراد إلى ضرورة التيقظ لعمليات التضليل التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الجيران".

تصعيد متكرر ومخاوف من اتساع المواجهة

 ويأتي الهجوم في ظل تزايد التوتر داخل الإقليم، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت مناطق في كردستان خلال الأشهر الماضية، وسط مخاوف إقليمية من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين إيران والعراق وسوريا وتركيا.

مقتدى الصدر استهداف مكتب بارزاني العراق الحرس الثوري الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم

رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة

جريمة سوهاج

اتصال تسبب في جريمة .. مكالمة من ليبيا أشعلت كارثة سوهاج

محمد رمضان

بعد تهديد مصطفى كامل بسبب حفل الساحل .. تصرف صادم من محمد رمضان

ترشيحاتنا

علم العراق

بغداد لا تريد العزلة.. الحكومة العراقية: ملف حصر السلاح سيادي

ترامب

حرب إيران تشعل واشنطن.. انهيار شعبية ترامب إلى أدنى مستوى منذ توليه الرئاسة

نتنياهو وكوشنر

سر "الخطوات الصغيرة" في لقاء كوشنر ونتنياهو بشأن نزع سلاح حماس | تفاصيل

بالصور

وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له

اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل
اصدقاء الراحل

فيراري تقلب موازين المزادات.. سيارتها الكهربائية الأولى تباع بـ40 مليون دولار

فيراري لوتشي
فيراري لوتشي
فيراري لوتشي

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class

مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان.. أسباب لا تتعلق بالفم

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد