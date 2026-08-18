شماتة للأعداء.. مقتدى الصدر يوجه رسالة للحرس الثوري بعد استهداف مكتب بارزاني

علق زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، على استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بهجوم نُسب إلى إيران، واصفاً استهداف الأراضي العراقية من قبل "الأصدقاء" بأنه "شماتة للأعداء".

الصدر: ضرب العراق بمسيرات "الإخوة" في إيران أمر محزن

وقال الصدر في بيان نشره عبر منصة "إكس": "أن يُضرب العراق بمسيرات الأعداء فهذا أمر مشرف. أما ضرب الأراضي العراقية من مسيرات إخوتنا في إيران.. فهذا محزن، ولا سيما إذا كان لمسؤولين عراقيين ولو كان في بغداد أو كردستان أو أي شبر من العراق المقدس".

وأضاف: "أكرر قولي: على الإخوة في الحرس الثوري عدم ضرب الأراضي العراقية فهذا عين شماتة الأعداء"، داعياً الله "أن يحمي المنطقة من الحروب ويحمي عراقنا الحبيب من كل المخاطر أيا كان منطلقها".

تفاصيل الهجوم.. مسيّرتان استهدفتا أربيل من الجانب الإيراني

وجاء بيان الصدر على خلفية استهداف مكتب بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الأمن "باراستن" في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل، بطائرتين مسيّرتين مفخختين فجر الاثنين.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن الطائرتين من طراز "حديد-110" وانطلقتا "من الجانب الإيراني للحدود"، مؤكداً أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وأدان الجهاز الهجوم بشدة، محملاً منفذيه "كامل المسؤولية عن تداعياته"، ومجدداً رفضه لمثل هذه الاعتداءات "بأي شكل من الأشكال".

بارزاني يتهم طهران.. وعراقجي يدعو إلى “اليقظة من التضليل”

واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إيران بالوقوف وراء الهجوم، معتبراً أنه يمثل "تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الإقليم واستقراره".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب بارزاني"، داعياً "الأصدقاء الأكراد إلى ضرورة التيقظ لعمليات التضليل التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الجيران".

تصعيد متكرر ومخاوف من اتساع المواجهة

ويأتي الهجوم في ظل تزايد التوتر داخل الإقليم، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت مناطق في كردستان خلال الأشهر الماضية، وسط مخاوف إقليمية من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة الاستراتيجية الواقعة بين إيران والعراق وسوريا وتركيا.