رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان.. أسباب لا تتعلق بالفم

يعاني البعض من رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان بانتظام واستخدام معجون الأسنان، وهو ما قد يسبب الإحراج خاصة إذا استمرت الرائحة لفترات طويلة دون سبب واضح، وبينما ترتبط رائحة الفم في كثير من الحالات بمشكلات الأسنان واللثة أو تراكم البكتيريا، فإن هناك أسبابًا أخرى قد تكون خارج الفم وتحتاج إلى الانتباه إليها.

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

وأوضح خبير التغذية الدكتور أحمد صبري من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن استمرار رائحة الفم رغم الاهتمام بنظافة الأسنان يستدعي النظر إلى العادات الغذائية ونمط الحياة، مع ضرورة مراجعة الطبيب أو طبيب الأسنان إذا استمرت المشكلة.

أسباب رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

1- جفاف الفم

يُعد جفاف الفم من الأسباب الشائعة لرائحة الفم غير المرغوبة، لأن اللعاب يساعد على تنظيف الفم والتخلص من بقايا الطعام والبكتيريا. وعندما تقل كمية اللعاب، قد تتراكم البكتيريا وتزداد الرائحة.

وقد يحدث جفاف الفم بسبب قلة شرب السوائل، أو التنفس من الفم أثناء النوم، أو بعض الأدوية.

2- قلة شرب المياه

عدم الحصول على كمية كافية من السوائل قد يؤدي إلى جفاف الفم، وبالتالي زيادة تركيز الروائح الناتجة عن نشاط البكتيريا.

لذلك يُنصح بشرب المياه بانتظام على مدار اليوم، مع الانتباه إلى أن احتياجات السوائل تختلف من شخص لآخر.

3- الصيام أو ترك الطعام لفترات طويلة

يمكن أن يلاحظ البعض زيادة رائحة الفم عند الصيام أو عدم تناول الطعام لفترات طويلة. وأوضح أحمد صبري أن تغير نمط تناول الطعام قد يؤثر في إنتاج اللعاب وفي رائحة الفم.

4- الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات

قد يؤدي تقليل الكربوهيدرات بصورة كبيرة إلى زيادة إنتاج مركبات تسمى الكيتونات، والتي قد تؤثر في رائحة النفس لدى بعض الأشخاص.

وهذا لا يعني أن كل شخص يتبع نظامًا منخفض الكربوهيدرات سيعاني من رائحة كريهة، وإنما قد تظهر المشكلة لدى البعض بحسب النظام الغذائي وحالة الجسم.

5- ارتجاع المريء

في بعض الحالات، قد يرتبط ارتجاع المريء برائحة النفس غير المرغوبة، خاصة عندما يصاحبه رجوع محتويات المعدة إلى المريء أو الحلق، وقد تظهر معه أعراض مثل الحموضة أو الطعم الحامضي في الفم.

إذا تكررت هذه الأعراض، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم السبب.

6- مشكلات الأنف والجيوب الأنفية

قد تؤثر بعض مشكلات الأنف والجيوب الأنفية في رائحة النفس، خصوصًا عند وجود احتقان مزمن أو إفرازات خلف الأنف تصل إلى الحلق.

وفي هذه الحالة، قد لا يكون تنظيف الأسنان وحده كافيًا للتخلص من الرائحة لأن السبب الأساسي يحتاج إلى تقييم وعلاج.

7- بعض الأطعمة والمشروبات

يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تؤثر مؤقتًا في رائحة النفس، ومن بينها الثوم والبصل وبعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين. وقد تستمر الرائحة لفترة حتى بعد تنظيف الأسنان.

هل رائحة الفم المستمرة تستدعي الطبيب؟

وأكد أحمد صبري أن رائحة الفم الكريهة المستمرة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مشكلة تجميلية فقط، خصوصًا إذا لم تتحسن رغم الاهتمام بنظافة الأسنان واللسان وشرب المياه.

ويُفضل البدء بزيارة طبيب الأسنان لاستبعاد وجود تسوس أو التهاب في اللثة أو مشكلات أخرى داخل الفم. وإذا لم يظهر سبب واضح، فقد يحتاج الشخص إلى تقييم الأسباب الأخرى، مثل جفاف الفم أو مشكلات الجهاز الهضمي أو الأنف والجيوب الأنفية وفقًا للأعراض المصاحبة.

نصائح للتخلص من رائحة الفم

يمكن تقليل رائحة الفم من خلال غسل الأسنان مرتين يوميًا، وتنظيف اللسان، واستخدام الخيط الطبي لتنظيف المناطق بين الأسنان، وشرب المياه بانتظام، مع عدم إهمال فحوصات الأسنان الدورية.