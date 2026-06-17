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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
أسماء عبد الحفيظ

تُعد رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات المزعجة التي تسبب إحراجًا اجتماعيًا للكثير من الأشخاص، وقد ترتبط أحيانًا بعادات يومية بسيطة أو بمشكلات صحية تحتاج إلى الانتباه.

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة 

ورغم أن البعض يظن أن الحل يقتصر على غسول الفم أو العلكة، إلا أن خبراء طب الأسنان يؤكدون أن العلاج الحقيقي يبدأ من معرفة السبب، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هي أسباب رائحة الفم الكريهة؟

تنتج رائحة الفم في الغالب عن تراكم البكتيريا داخل الفم، خاصة على اللسان وبين الأسنان، ولكن هناك أسباب أخرى شائعة، منها:

  • إهمال تنظيف الأسنان واللسان.
  • جفاف الفم وقلة إفراز اللعاب.
  • تناول أطعمة ذات رائحة قوية مثل الثوم والبصل.
  • التدخين.
  • التهابات اللثة وتسوس الأسنان.
  • مشاكل في الجهاز الهضمي في بعض الحالات.

حيل بسيطة لعلاج رائحة الفم الكريهة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

1. تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة

تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على الأقل باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد يساعد على إزالة بقايا الطعام وتقليل البكتيريا المسببة للرائحة.

2. تنظيف اللسان

اللسان من أكثر الأماكن التي تتجمع عليها البكتيريا، لذلك يُنصح باستخدام أداة تنظيف اللسان أو فرشاة الأسنان بلطف لإزالة الطبقة البيضاء التي تسبب الرائحة.

3. شرب الماء بانتظام

الجفاف أحد أهم أسباب رائحة الفم، لذلك يساعد شرب الماء على زيادة إفراز اللعاب الذي يعمل على تنظيف الفم بشكل طبيعي.

4. مضغ العلكة الخالية من السكر

تساعد العلكة على تحفيز إفراز اللعاب، مما يقلل من نمو البكتيريا ويمنح الفم رائحة أفضل بشكل مؤقت.

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

5. استخدام غسول الفم

غسول الفم المطهر يساعد في قتل البكتيريا، لكن لا يجب الاعتماد عليه فقط دون تنظيف الأسنان واللسان.

6. تقليل الأطعمة المسببة للرائحة

مثل البصل والثوم والتوابل القوية، خاصة قبل المناسبات الاجتماعية المهمة.

7. الاهتمام بصحة اللثة

التهابات اللثة من الأسباب الأساسية لرائحة الفم، لذلك يجب علاج أي نزيف أو تورم في اللثة عند طبيب الأسنان.

أطعمة تساعد على تحسين رائحة الفم

هناك بعض الأطعمة التي تساعد بشكل طبيعي على تحسين رائحة الفم، مثل:

  • التفاح لأنه يساعد على تنظيف الأسنان طبيعيًا.
  • الزبادي الذي يقلل من البكتيريا الضارة.
  • الخضروات الورقية مثل البقدونس والنعناع.
  • الحمضيات التي تحفز إفراز اللعاب.

متى تكون رائحة الفم مؤشرًا لمشكلة صحية؟

إذا استمرت رائحة الفم الكريهة رغم الاهتمام بالنظافة اليومية، فقد تكون علامة على وجود مشكلة صحية مثل:

  • تسوس عميق في الأسنان.
  • التهابات مزمنة في اللثة.
  • مشاكل في المعدة أو الارتجاع المريئي.
  • أمراض مزمنة مثل السكري في بعض الحالات.

نصائح وقائية مهمة

  • زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري كل 6 أشهر.
  • تغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر.
  • تنظيف الأسنان قبل النوم بشكل خاص.
  • تجنب التدخين تمامًا.
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حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

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