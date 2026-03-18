الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

رنا عصمت

يعانى اغلب الاشخاص من رائحة الفم الكريهة خاصة فى شهر رمضان اثناء الصيام و الامتناع عن تناول الطعام و الشراب ، لذا تقدم لك بعض الاطعمة و المشروبات التى يمكنك تناولها بعد الافطار للحفاظ على رائحة الفم .

 

 

10 أطعمة ومشروبات يمكن أن تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

1. الماء:

غالبًا ما تنتج رائحة الفم في الصباح بسبب تراكم البكتيريا بين الأسنان، حيث تطلق روائح غير مستحبة أثناء الليل. وقد يحدث الأمر نفسه خلال النهار عند عدم شرب كمية كافية من الماء.

يساعد شرب السوائل بوفرة، خاصة بعد وجبة الإفطار، على غسل بقايا الطعام والحفاظ على انتعاش الفم.

2. التفاح:

يمتلك التفاح خصائص تنظيف طبيعية؛ فمضغ ثمرة التفاح يساعد على إزالة بقايا الطعام واللويحات (البلاك) من الأسنان، والتي قد تؤدي إلى نمو البكتيريا وظهور رائحة غير مرغوبة إذا بقيت في الفم لفترة طويلة.

3. الحمضيات:

تتميز الفواكه الحمضية والتوت باحتوائها على نسبة عالية من فستامين سي، الذي يساعد في تقليل نمو البكتيريا الضارة في الفم. كما أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C قد يساهم في مكافحة رائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة.

4. الزبادي:

يساعد الزبادى في تقليل تركيز المركبات المسببة للرائحة مثل كبريتيد الهيدروجين. كما يساهم في مقاومة البكتيريا الضارة في الفم لاحتوائه على البروبيوتيك، التي تدعم نمو البكتيريا النافعة.

5. الأعشاب والتوابل:

يمكن لبعض الأعشاب والتوابل مثل إكليل الجبل (الروزماري)، والنعناع، والهيل، والبقدونس، والريحان، والقرنفل أن تساعد في إنعاش رائحة النفس بسرعة.

وتحتوي هذه النباتات على مركبات البوليفينول التي تساعد على تكسير مركبات الكبريت في الطعام وتقليل الروائح.

6. البروتينات والكربوهيدرات:

قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالبروتين و الدهون إلى رائحة فم غير مستحبة، إذ ينتج عن هضم البروتين مركبات مثل الأمونيا. كذلك قد تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات جدًا رائحة الفم الكريهة، لأن الجسم يحرق الدهون لإنتاج الطاقة ويكوّن الكيتونات التي قد تعطي رائحة غير مرغوبة للنفس. لذلك يُنصح بالحفاظ على نظام غذائي متوازن.

7. الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الاخضر على مركبات الكاتيشين، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على تقليل الكائنات الدقيقة المسببة للرائحة، كما تدعم الصحة العامة.

8. الحليب:

يساعد الحليب في تقليل تركيز المركبات الكبريتية الموجودة في الثوم داخل الفم، مما يساهم في الحد من رائحة الفم الكريهة بعد تناوله.

9. المكسرات:

تعد اللوز والجوز والفستق من الأطعمة الغنية بالألياف، وتعمل كأنها فرشاة أسنان صغيرة تساعد على إزالة البكتيريا وبقايا الطعام التي قد تسبب رائحة الفم.

10. العلكة الخالية من السكر:

تساعد العلكة الخالية من السكر على تحفيز إفراز اللعاب، مما يساهم في تنظيف الفم من البكتيريا واللويحات السنية التي قد تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وهي من الأسباب الشائعة لرائحة الفم الكريهة.

المصدر هيلثى لاين

