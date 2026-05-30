التقديم متاح بعد العيد.. وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيفLRT

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية التقديم بالوظائف الخالية التي أعلنتها الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة بنظام التعاقد للعمل ضمن مشروع صيانة القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق أن التعاقد يتم من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بصفتها الجهة المسؤولة عن التعاقدات الخاصة بالمشروع، فيما يتولى الإشراف الفني والإداري على العاملين المقبولين شركة أفيك إنترناشيونال الصينية، المقاول العام للمشروع والمسؤولة عن أعمال الإنشاءات وتركيب وصيانة الأنظمة الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

الوظائف التخصصية المطلوبة

أعلنت الهيئة حاجتها إلى تعيين عدد من الكوادر المتخصصة من الذكور فقط في الوظائف التالية:

أخصائي موارد بشرية.

أخصائي شؤون إدارية.

محام.

شروط التقديم للوظائف التخصصية

الحصول على مؤهل جامعي مناسب (بكالوريوس أو ليسانس أو مؤهل أعلى) لوظيفتي أخصائي الموارد البشرية وأخصائي الشؤون الإدارية.

الحصول على ليسانس حقوق أو مؤهل أعلى لوظيفة المحامي.

ها لشغل عدد من الوظائف الفنية من الذكور فقط، وتشمل:

أن يكون المتقدم لوظيفة المحامي مقيدا بنقابة المحامين بجداول الاستئناف.

الحصول على تقدير عام لا يقل عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة بمستوى ممتاز.

اجتياز المقابلات والاختبارات الشخصية المقررة.

الوظائف الفنية المطلوبة

كما أعلنت الهيئة عن حاجتها لوظائف الطاقة والشبكات الهوائية وهي:

فني صيانة المعدات الميكانيكية.

فني صيانة الوحدات المتحركة.

فني صيانة أنظمة التكييف والإضاءة والمضخات.

فني صيانة أنظمة الاتصالات والإشارات.

أمين مخزن.

شروط التقديم للوظائف الفنية

الحصول على دبلوم فني صناعي أو معهد فني صناعي أو بكالوريوس فني صناعي في التخصص المطلوب.

امتلاك خبرة في أعمال صيانة المعدات الميكانيكية أو الكهربائية.

الاستعداد للعمل بنظام الورديات.

الإلمام باللغة الإنجليزية بالقدر الذي يسمح بأداء مهام العمل.

خطوات التقديم والشروط

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

اجتياز الاختبارات الشخصية.

تقديم شهادة تشغيل معدات ثقيلة بالنسبة للمتقدمين لوظيفة أمين مخزن.

المستندات المطلوبة

يتعين على الراغبين في التقديم رفع المستندات التالية إلكترونيا مع التأكد من وضوحها وصحة البيانات الواردة بها:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي من الجانبين.

صورة المؤهل الدراسي المطلوب، وأي مؤهل أعلى إن وجد.

شهادة ميلاد مميكنة.

شهادة الموقف من التجنيد.



التقديم يتم حصريا من خلال النماذج الإلكترونية المخصصة للإعلان، وذلك عبر:

استكمال نموذج التقديم الإلكتروني.

إرفاق المستندات المطلوبة وشهادات الخبرة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.

الاحتفاظ برقم الطلب بعد إتمام عملية التقديم.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف لاستكمال مراحل الاختبارات والمقابلات.

موعد انتهاء التقديم

حددت الهيئة القومية للأنفاق يوم 17 يونيو 2026 موعدا نهائيا لتلقي طلبات التقديم على الوظائف المعلن عنها، ولن ينظر إلى أي طلبات ترد بعد انتهاء المهلة المحددة.