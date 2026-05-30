قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى وفاة الجوكر.. حسن حسني ملك الكوميديا على الشاشة والأحزان في الحياة
نهائي دوري أبطال أوروبا.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وأرسنال
التقديم متاح بعد العيد.. وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيفLRT
6775 جنيها.. آخر تحديث للذهب عيار 21 في رابع أيام العيد
بعد جنون الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة بشأن الطماطم | بكام الكيلو؟
طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير
وزير الخارجية الأمريكي يصدر قرارا بإنهاء مهام توم براك كمبعوث لـ سوريا
القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
وزير الإنتاج الحربي: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة والذخائر والمعدات
رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
آرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهة نارية على لقب دوري أبطال أوروبا
حالة الطقس اليوم | ارتفاع تدريجي في الحرارة.. أمطار رعدية ببعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التقديم متاح بعد العيد.. وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيفLRT

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية التقديم بالوظائف الخالية التي أعلنتها الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بفتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة بنظام التعاقد للعمل ضمن مشروع صيانة القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان.

وظائف 

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق أن التعاقد يتم من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بصفتها الجهة المسؤولة عن التعاقدات الخاصة بالمشروع، فيما يتولى الإشراف الفني والإداري على العاملين المقبولين شركة أفيك إنترناشيونال الصينية، المقاول العام للمشروع والمسؤولة عن أعمال الإنشاءات وتركيب وصيانة الأنظمة الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

الوظائف التخصصية المطلوبة

أعلنت الهيئة حاجتها إلى تعيين عدد من الكوادر المتخصصة من الذكور فقط في الوظائف التالية:

أخصائي موارد بشرية.
أخصائي شؤون إدارية.
محام.

وظائف 

شروط التقديم للوظائف التخصصية

الحصول على مؤهل جامعي مناسب (بكالوريوس أو ليسانس أو مؤهل أعلى) لوظيفتي أخصائي الموارد البشرية وأخصائي الشؤون الإدارية.
الحصول على ليسانس حقوق أو مؤهل أعلى لوظيفة المحامي.
ها لشغل عدد من الوظائف الفنية من الذكور فقط، وتشمل:

 أن يكون المتقدم لوظيفة المحامي مقيدا بنقابة المحامين بجداول الاستئناف.
الحصول على تقدير عام لا يقل عن جيد.
ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.
امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.
أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة بمستوى ممتاز.
اجتياز المقابلات والاختبارات الشخصية المقررة.

 

الوظائف الفنية المطلوبة

كما أعلنت الهيئة عن حاجتها لوظائف الطاقة والشبكات الهوائية وهي:
فني صيانة المعدات الميكانيكية.
فني صيانة الوحدات المتحركة.
فني صيانة أنظمة التكييف والإضاءة والمضخات.
فني صيانة أنظمة الاتصالات والإشارات.
أمين مخزن.

شروط التقديم للوظائف الفنية

الحصول على دبلوم فني صناعي أو معهد فني صناعي أو بكالوريوس فني صناعي في التخصص المطلوب.
امتلاك خبرة في أعمال صيانة المعدات الميكانيكية أو الكهربائية.
الاستعداد للعمل بنظام الورديات.
الإلمام باللغة الإنجليزية بالقدر الذي يسمح بأداء مهام العمل.
اتية.

خطوات التقديم والشروط

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.
اجتياز الاختبارات الشخصية.
تقديم شهادة تشغيل معدات ثقيلة بالنسبة للمتقدمين لوظيفة أمين مخزن.

وظائف 

المستندات المطلوبة

يتعين على الراغبين في التقديم رفع المستندات التالية إلكترونيا مع التأكد من وضوحها وصحة البيانات الواردة بها:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي من الجانبين.
صورة المؤهل الدراسي المطلوب، وأي مؤهل أعلى إن وجد.
شهادة ميلاد مميكنة.
شهادة الموقف من التجنيد.
 

 التقديم يتم حصريا من خلال النماذج الإلكترونية المخصصة للإعلان، وذلك عبر:

استكمال نموذج التقديم الإلكتروني.
إرفاق المستندات المطلوبة وشهادات الخبرة.
مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.
الاحتفاظ برقم الطلب بعد إتمام عملية التقديم.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف لاستكمال مراحل الاختبارات والمقابلات.

موعد انتهاء التقديم

حددت الهيئة القومية للأنفاق يوم 17 يونيو 2026 موعدا نهائيا لتلقي طلبات التقديم على الوظائف المعلن عنها، ولن ينظر إلى أي طلبات ترد بعد انتهاء المهلة المحددة.

وظائف وظائف خاليه فرص عمل شغل المترو القطار الكهربائي الخفيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

طاهر ابو زيد

تصريحات نارية من طاهر أبو زيد عن صفقات الأهلي وإمام عاشور

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

الاتربى

رئيس البنك الأهلي يعتذر عن أزمة السحب النقدي: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال

قوات الاحتلال تقتحم مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله

ارشيفي

قادمة من لبنان .. الاحتلال يعلن اعتراض عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يعلن مصرع 3 أشخاص في غارة على سفينة في المحيط الهادئ

بالصور

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد