الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وظائف خالية براتب 25 ألف جنيه.. التقديم بشروط سهلة

محمد غالي

تشهد محركات البحث اهتماما متزايدا بفرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل، حيث كشفت الوزارة عن توافر وظائف بإحدى كبرى شركات صناعة الزجاج بالمنطقة الحرة بعتاقة بمحافظة السويس، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، برواتب شهرية تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 25 ألف جنيه.

التخصصات المطلوبة والرواتب

تضمنت الوظائف المطروحة مجموعة متنوعة من التخصصات الهندسية والفنية والعمالية، وجاءت على النحو التالي:

الوظائف الهندسية:
 مهندسو إنتاج، ومهندسو صيانة كهرباء، ومهندسو صيانة ميكانيكا، برواتب تتراوح بين 15 و25 ألف جنيه شهريا.

مهندسو الجودة:
 برواتب تبدأ من 10 آلاف وتصل إلى 15 ألف جنيه.

الوظائف الفنية:

  فني ميكانيكا براتب يصل إلى 25 ألف جنيه.
  فنيو كهرباء وأفران ومكبس برواتب تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه.

العمالة والمساعدون الفنيون:

  175 فرصة عمل لعمال إنتاج براتب 7 آلاف جنيه.
  مساعدو فني ميكانيكا وكهرباء برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.

وظائف أخرى:
 مراقبو جودة وأمناء مخازن برواتب 9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى سائقي كلارك براتب يصل إلى 11 ألف جنيه.

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عددا من الشروط العامة للالتحاق بالوظائف، أبرزها:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط مناسب.
ألا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد على 45 عاما.
توافر خبرة عملية تتراوح بين سنة و3 سنوات بحسب طبيعة الوظيفة.

طريقة التقديم والتواصل

دعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
كما يمكن الاستفسار من خلال الأرقام التالية:
01080032704 – 0102301400
ويقع مقر العمل في المنطقة الحرة بعتاقة بمحافظة السويس.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الفنية الجديدة بنظام التعاقد محدد المدة، في إطار دعم الكوادر الفنية وتوفير فرص عمل للشباب.

الوظائف المتاحة بمصر للطيران للخدمات الطبية

تشمل الوظائف المطروحة التخصصات التالية:

فني سائق
فني تبريد وتكييف
فني كهرباء
فني غلايات
فني غازات
فني سباك

شروط التقديم على وظائف مصر للطيران للخدمات الطبية

حددت الشركة عددا من الضوابط والشروط، من بينها:

الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب للتخصص.
أن يكون المتقدم من الذكور فقط مع القبول بنظام العمل بنظام النوبات.
بالنسبة لوظيفة فني سائق، يشترط الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية (درجة أولى أو ثانية).
تقديم شهادة خبرة من المرور لا تقل عن 10 سنوات لوظيفة السائق.
ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما.
أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى أو المقيمين بها إقامة دائمة مع إثبات محل الإقامة.
الانتهاء من الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو أن يكون تحت الطلب لمدة 3 سنوات، مع الحصول على تقدير أخلاقي لا يقل عن “جيد جدا”.
حصول العاملين بالشركات التابعة لمصر للطيران على موافقة جهة العمل قبل التقديم.
اجتياز الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية المقررة.

موعد التقديم

أوضحت الشركة أن التقديم الإلكتروني يبدأ اعتبارا من 9 يونيو 2026 ويستمر حتى 19 يونيو 2026، من خلال الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود المؤسسات والشركات الكبرى لدعم سوق العمل، وتوفير فرص تشغيل مستقرة للشباب بمختلف التخصصات، بما يسهم في الاستفادة من الكفاءات الفنية وتعزيز التنمية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.

طريقة عمل آيس كريم الخوخ
مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
محافظ الشرقية
إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد
