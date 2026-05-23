الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فرص عمل خالية بمصر للطيران قدم الآن

محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها مصر للطيران للخدمات الطبية فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الفنية الجديدة بنظام التعاقد محدد المدة، وذلك في عدد من التخصصات الفنية المختلفة، مع تحديد الشروط المطلوبة وموعد التقديم الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بالوظائف.

الوظائف المطلوبة في مصر للطيران للخدمات الطبية

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تشمل عددا من التخصصات الفنية، وهي:

فني سائق.
فني تبريد وتكييف.
فني كهرباء.
فني غلايات.
فني غازات.
فني سباك.

شروط التقديم على وظائف مصر للطيران للخدمات الطبية

وحددت الشركة مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين، وجاءت كالتالي:

الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب للتخصص المطلوب.
أن يكون المتقدم من الذكور فقط مع قبول العمل بنظام النوبات.
بالنسبة لوظيفة فني سائق، يشترط الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية «درجة أولى أو ثانية».
تقديم شهادة خبرة من المرور لا تقل عن 10 سنوات لوظيفة السائق.
ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما عند بدء التقديم.
أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى أو من المقيمين بها إقامة دائمة، مع إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي السارية.
الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو أن يكون تحت الطلب لمدة 3 سنوات، مع الحصول على درجة أخلاق لا تقل عن «جيدة جدا».
بالنسبة للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها، يشترط الحصول على موافقة جهة العمل قبل التقديم.
اجتياز جميع الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية التي تقررها الشركة، مع تحمل المتقدم تكاليف الاختبارات المقررة.

موعد التقديم على الوظائف

وأكدت الشركة أن التقديم الإلكتروني على الوظائف يبدأ اعتبارا من 9 يونيو 2026 ويستمر حتى 19 يونيو 2026، وذلك من خلال الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

وتأتي هذه الوظائف في إطار خطة الشركة لدعم الكوادر الفنية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات الطبية والفنية المقدمة داخل قطاع الطيران المدني.

وتواصل الشركات والمؤسسات الكبرى طرح فرص عمل جديدة بمختلف التخصصات، في إطار دعم سوق العمل وتوفير وظائف مستقرة للشباب، بما يسهم في خلق مزيد من فرص التشغيل وتحقيق الاستفادة من الكوادر الفنية المؤهلة في مختلف القطاعات.

