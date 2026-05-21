تفاصيل أول خاتم إلكتروني ذكي متعدد الوظائف

يشهد قطاع الأجهزة القابلة للارتداء تطوراً متسارعاً مع إطلاق أول خاتم إلكتروني ذكي متعدد الوظائف، في خطوة تعكس توجه الشركات نحو تصغير حجم الأجهزة دون المساس بكفاءتها التقنية. ويجمع الخاتم بين التصميم العصري الأنيق والتقنيات الحديثة، ما يجعله خياراً عملياً للاستخدام اليومي.

ويتميز الخاتم بهيكل معدني خفيف الوزن صُمم لتحمل الاستخدام المستمر، إلى جانب علبة شحن مدمجة تضمن سهولة إعادة الشحن والحفاظ على عمر البطارية لفترات ممتدة. كما يتصل بالهواتف الذكية عبر تقنية البلوتوث من خلال تطبيق مخصص يتيح عرض البيانات وتحليلها بشكل فوري ودقيق.

ويقدم الجهاز مجموعة واسعة من الخصائص الذكية، أبرزها قياس معدل ضربات القلب على مدار اليوم، وتتبع النشاط البدني وعدد الخطوات، ومراقبة جودة النوم وتحليل مراحله المختلفة، إضافة إلى تسجيل الأنشطة الرياضية وقياس بعض المؤشرات الصحية بصورة مستمرة. كما يتيح استقبال التنبيهات والإشعارات عند ربطه بالهاتف الذكي، إلى جانب توفير تقارير وإحصاءات تساعد المستخدم على تحسين نمط حياته.

ويتوافر الخاتم بعدة مقاسات تناسب مختلف المستخدمين، مع تصميم يضمن الراحة أثناء العمل أو ممارسة الرياضة أو الاستخدام اليومي. ويمثل هذا الابتكار مرحلة جديدة في تطور سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء، في ظل اتجاه متزايد نحو أجهزة أصغر حجماً وأكثر قدرة على تقديم خدمات صحية ورقمية متقدمة بكفاءة عالية.