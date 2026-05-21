زوار من كل مكان.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الضجة في بنجلاديش قبل عيد الأضحى

يجذب جاموس يُلقّب بـ"دونالد ترامب" حشودًا غفيرة قرب دكا عاصمة بنجلاديش قبيل عيد الأضحى، حيث يتوافد الزوار لرؤية فرائه الأشقر النادر.

سيُضحّى بالجاموس "دونالد ترامب" نسبةً إلى شعره الذهبي الطويل، في بنجلاديش خلال أيام.

قال ضياء الدين مريدا، 38 عامًا، مالك الحيوان، إن شقيقه أطلق على الجاموس اسم ترامب بسبب "شعره الاستثنائي".

وأضاف أن الناس توافدوا على مزرعته في نارايانجانج، قرب العاصمة دكا، طوال شهر مايو لرؤية الحيوان.

قال أحد المعجبين، الذي وصل برفقة خمسة من أصدقائه وأقاربه: "حقًا، هناك تشابه كبير بين الجاموس والرئيس دونالد ترامب. لقد سافر ابن أخي بالقارب لمدة ساعة لرؤية دونالد ترامب".

لكن سيتم ذبح الجاموس، إلى جانب حوالي 12 مليون رأس من الماشية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك في بنجلاديش في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال مريدا، الذي يرعى الجاموس البالغ من العمر أربع سنوات منذ عام: "سأفتقد دونالد ترامب. لكن هذه هي الروح الأساسية لعيد الأضحى - التضحية".