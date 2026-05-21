بعد قرار سعر الفائدة.. تحرك جديد في سعر الذهب إلي أين وصل الجرام؟

عاودت أسعار الذهب في مصر للصعود مساء اليوم الخميس 21-5-2026، بعد حسم البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على مستوي المعاملات المصرفية.

سعر الذهب يصعد

وقفز سعر الذهب داخل محلات الصاغة ليصل إلي 35 جنيها زيادة بعد أن فقدها في أول تعاملات صباح اليوم.

صعود جديد

وسجل سعر جرام الذهب زيادة بقيمة 20 جنيها بعد ساعتين من اعلان البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6835 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7811 جنيها للشراء و 7754 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7160 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6835 جنيها للشراء و 6785 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5858 جنيها للشراء و 5815 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 54.68 ألف جنيه للشراء و 54.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4556 دولار للشراء و 4555 دولار للبيع.