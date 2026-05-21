حوادث

إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي في قضية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بدشنا

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات قنا، أوراق 4 متهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل شخص وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية، بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور انعقاد شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.


صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.


وتعود أحداث القضية رقم 6769 لسنة 2024 جنايات دشنا، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع إطلاق أعيرة نارية بعزبة الغرابوة قبلي التابعة لقرية العطيات بمركز دشنا، ووجود قتيل ومصابين.


وانتقل النقيب إبراهيم عادل، معاون مباحث مركز شرطة دشنا، إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل “محمود. أ. ح”، وإصابة كل من “أحمد. ر. أ”، و“مجدي. ع. م”، و“بسيوني. أ. ح”.


وكشفت التحريات أن المتهمين هم: “عبد المنعم. م. أ” 20 عامًا، و“أحمد. م. ج”، و“محمد. أ. أ”، و“عبد العزيز. م. م”.


وأوضحت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول بسبب خلافات سابقة، قبل أن يحضر باقي المتهمين حاملين أسلحة نارية “بنادق آلية”، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاه المجني عليهم، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 3 آخرين.

زيت النعناع وضغط الدم
دينا فؤاد
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
