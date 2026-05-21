الطقس غدًا الجمعة.. انخفاض الحرارة 11 درجة دفعة واحدة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الجمعة 22 مايو 2026 طقسًا ربيعيًا معتدلًا في الصباح الباكر، ثم يصبح مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويميل الطقس إلى الاعتدال أو البرودة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس غدًا

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية في الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر من قائدي المركبات.







الأمطار: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: تنشط الرياح بسرعات تتراوح من 30 إلى 40 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 22 مايو 2026

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 30 درجة – الصغرى 19 درجة

الإسكندرية: العظمى 26 درجة – الصغرى 18 درجة

مطروح: العظمى 24 درجة – الصغرى 17 درجة

سوهاج: العظمى 33 درجة – الصغرى 18 درجة

قنا: العظمى 34 درجة – الصغرى 22 درجة

أسوان: العظمى 37 درجة – الصغرى 24 درجة

تحسن ملحوظ في درجات الحرارة

تشير التوقعات إلى تحسن ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجلت القاهرة أمس 35 درجة، بينما تسجل غدًا 30 درجة، بانخفاض قدره 5 درجات.

كما سجلت أسوان أمس 48 درجة، بينما تسجل غدًا 37 درجة، بانخفاض كبير يصل إلى 11 درجة، مما يعكس انكسار الموجة الحارة التي ضربت البلاد الأيام الماضية وعودة الأجواء الربيعية المعتدلة.



نصائح للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات التالية:

للسائقين: توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق التي تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر، مع تخفيف السرعات وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

لسكان جنوب الصعيد: لا تزال درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا (تصل إلى 37 درجة في أسوان)، لذا يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة.

للمواطنين عامة: الاستمتاع بالأجواء الربيعية المعتدلة مع ضرورة الاحتفاظ بملابس خفيفة نهارًا وأخرى مناسبة للبرودة ليلًا.

متابعة النشرات الجوية: أولاً بأول للتعرف على أي تحديثات أو تغييرات في حالة الطقس.




