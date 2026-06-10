إصابة سيدة في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي بالجيزة

أصيبت سيدة بإصابات بالغة إثر تعرضها لحادث تصادم على الطريق الصحراوي بالجيزة، وتم نقلها إلى مستشفى الهرم التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة سيدة تُدعى "نوره أنور جلال عبد الفتاح حسين".

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى الهرم التخصصي، حيث خضعت للتدخل الطبي العاجل وتم إيداعها غرفة العمليات نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

وتكثف الجهات المختصة جهودها للتوصل إلى ذوي المصابة وإبلاغهم بالحادث، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.