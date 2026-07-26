تقارير أرجنتينية تثير الجدل بشأن مشاركة ميسي في كأس العالم 2030

أثارت تقارير إعلامية أرجنتينية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد ما تحدثت عن إمكانية استمرار النجم ليونيل ميسي في الملاعب حتى المشاركة في بطولة كأس العالم 2030، التي ستقام بعد أربع سنوات، رغم أنه سيكون قد بلغ الثالثة والأربعين من عمره

وجاءت هذه التكهنات بعد تصريحات أدلى بها الصحفي الأرجنتيني غونزالو بوناديو، الذي أشار إلى أن ميسي يمتلك من الاحترافية والانضباط ما يؤهله لمواصلة مسيرته الكروية لسنوات إضافية، إذا حافظ على حالته البدنية والفنية بالشكل المعتاد.

وأوضح بوناديو أن استمرار ميسي لا يعني بالضرورة أداء الدور نفسه الذي اعتاد عليه طوال مسيرته، بل من الممكن أن يتطور مركزه داخل الملعب، ليشغل دور صانع الألعاب في خط الوسط، وهو ما قد يساعده على تقديم الإضافة لمنتخب بلاده دون الحاجة إلى المجهود البدني الكبير الذي تتطلبه مراكز الهجوم.

وأشار الصحفي الأرجنتيني إلى أن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها قائد المنتخب الأرجنتيني، إلى جانب رؤيته المميزة للملعب وقدرته على صناعة الفرص، قد تمنحه فرصة المنافسة حتى في سن متقدمة، إذا استمر في الحفاظ على جاهزيته.

ورغم انتشار هذه التصريحات على نطاق واسع، فإنها لا تستند إلى أي إعلان رسمي من جانب ليونيل ميسي أو الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث لم يؤكد اللاعب حتى الآن نيته المشاركة في كأس العالم 2030، كما لم يعلن أي قرار يتعلق بمستقبله الدولي بعد النسخة الأخيرة من البطولة.

وتبقى جميع الأحاديث المتداولة في هذا الشأن مجرد توقعات وتحليلات إعلامية، تعكس وجهات نظر أصحابها بشأن قدرة ميسي على مواصلة مشواره مع منتخب الأرجنتين، لكنها لا تمثل موقفًا رسميًا من اللاعب أو من الاتحاد الأرجنتيني.

ومن المنتظر أن يحسم ميسي موقفه خلال السنوات المقبلة، وفقًا لحالته البدنية ورغبته في الاستمرار، بينما يظل ظهوره في كأس العالم 2030 احتمالًا قائمًا في إطار التكهنات، دون وجود أي تأكيد رسمي حتى الآن.







