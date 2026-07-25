باريديس يتحدى الإصابة والإرهاق.. 90 دقيقة مع بوكا جونيورز بعد كأس العالم

واصل النجم الأرجنتيني لياندرو باريديس إثبات صلابته البدنية، بعدما شارك أساسيًا مع بوكا جونيورز وخاض المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة، وذلك بعد خمسة أيام فقط من خوضه نهائي كأس العالم 2026 مع منتخب الأرجنتين. كما صنع هدف الفوز لفريقه، في عودة سريعة لافتة إلى الملاعب.

وكشفت تقارير صحفية أن باريديس لم يكن يعاني فقط من الإرهاق الناتج عن مشوار المونديال، بل لعب آخر ثلاث مباريات مع منتخب الأرجنتين وهو مصاب بشرخ في أحد ضلوعه، وهي إصابة تسببت له في آلام وصعوبات في التنفس خلال بعض الفترات، قبل أن يقرر العودة سريعًا للمشاركة مع ناديه.

ورغم الإصابة والضغط البدني الكبير، أظهر لاعب وسط بوكا جونيورز جاهزية عالية، ليؤكد التزامه تجاه فريقه ورغبته في طي صفحة خسارة نهائي كأس العالم والعودة سريعًا للمنافسات المحلية والقارية.