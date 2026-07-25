ليفاندوفسكي مهنئا زملاءه في برشلونة بالتتويج بكأس العالم: سعيد جدًا من أجلهم

أعرب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن سعادته الكبيرة بتتويج عدد من زملائه في الفريق الكتالوني بلقب كأس العالم، مؤكدًا أنهم يستحقون هذا الإنجاز بعد المستويات التي قدموها.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات تلفزيونية، إن العديد من لاعبي برشلونة نجحوا في حصد لقب كأس العالم، مضيفًا: "أنا سعيد جدًا من أجلهم".

وأضاف المهاجم البولندي: "إنهم لاعبون صغار جدًا في السن، وقبل بضعة أسابيع فقط كنت ألعب معهم، والآن أراهم أبطالًا للعالم، وهذا أمر رائع".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته بتوجيه التهنئة لزملائه، قائلًا: "أهنئهم جميعًا على هذا الإنجاز الكبير، فهم يستحقون كل التقدير".

واستهل فريق برشلونة استعداداته للموسم الجديد 2026-2027، بالفوز على يوروبا بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب «كامب نو».

وشهدت المباراة مشاركة المصري حمزة عبد الكريم، في أول ظهور له مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، ونجح اللاعب الشاب في تسجيل هدف خلال اللقاء.

ويواصل برشلونة تحضيراته للموسم الجديد بخوض ثاني مبارياته الودية، عندما يواجه برمنجهام سيتي الإنجليزي يوم الجمعة المقبل، الموافق 31 يوليو.

موعد مباراة برشلونة وبرمنجهام سيتي

تنطلق مباراة برشلونة وبرمنجهام سيتي الودية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.