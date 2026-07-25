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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل لقاء كامب نو في كأس خوان جامبر.. ماذا حدث في مباريات الأهلي وبرشلونة التاريخية؟

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
محمود أحمد

يستعد النادي الأهلي لخوض واحدة من أبرز مبارياته الودية في تاريخه الحديث بعدما أعلن رسميًا مواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب "كامب نو" ضمن بطولة كأس خوان جامبر في لقاء يحمل أبعادًا رياضية وتسويقية وتاريخية ويمنح بطل إفريقيا فرصة للظهور على أحد أكبر مسارح كرة القدم العالمية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولن تكون المباراة مجرد اختبار فني أمام أحد عمالقة أوروبا بل تمثل محطة تاريخية للنادي الأهلي الذي أصبح أول فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يشارك في بطولة كأس خوان جامبر التي ينظمها برشلونة سنويًا استعدادًا للموسم الجديد.

إنجاز جديد في سجل الأهلي

يحمل ظهور الأهلي في النسخة الـ61 من بطولة خوان جامبر دلالات تتجاوز حدود المباراة نفسها إذ يعكس المكانة التي وصل إليها النادي على الساحة الدولية بعدما أصبح اسمًا حاضرًا في أبرز المناسبات الكروية العالمية.

وتُعد البطولة واحدة من أهم الفعاليات السنوية في برشلونة حيث اعتاد النادي الكتالوني مواجهة فرق أوروبية وعالمية بارزة في افتتاح موسمه قبل أن يقرر هذه المرة توجيه الدعوة إلى الأهلي تقديرًا لتاريخه الكبير وشعبيته الواسعة خاصة على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط.

تحركات إدارية أنهت الاتفاق

وجاء الإعلان عن المباراة بعد زيارة رسمية قام بها وفد من شركة الأهلي لكرة القدم إلى مدينة برشلونة ضم أحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة النادي والشركة إلى جانب نيرة علي المدير التنفيذي للشركة.

وشهدت الزيارة اجتماعات مع مسؤولي برشلونة جرى خلالها الاتفاق على جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة في إطار تعاون يعكس قوة العلاقات بين الناديين ورغبة الطرفين في تقديم حدث كروي يليق بقيمتهما التاريخية.

كما تؤكد هذه الخطوة توجه إدارة الأهلي نحو توسيع حضوره العالمي من خلال بناء شراكات مع كبرى المؤسسات الرياضية الأوروبية بما يدعم العلامة التجارية للنادي ويعزز حضوره خارج القارة الإفريقية.

كامب نو يحتضن المواجهة الأولى

ورغم أن الأهلي سبق أن واجه برشلونة في أكثر من مناسبة فإن مباراة أغسطس المقبل ستكون الأولى التي تجمع الفريقين على ملعب كامب نو أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم.

ويمثل خوض المباراة على هذا الملعب التاريخي فرصة استثنائية للاعبي الأهلي لاكتساب خبرات جديدة كما يمنح الجماهير المصرية والعربية حدثًا كرويًا منتظرًا يجمع بين اثنين من أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في قارتيهما.

تاريخ المواجهات يميل إلى برشلونة

شهدت السنوات الماضية ثلاث مواجهات ودية بين الأهلي وبرشلونة وجميعها انتهت بانتصار الفريق الإسباني.

البداية من القاهرة

كانت المباراة الأولى عام 1961 عندما استضاف الأهلي برشلونة في القاهرة وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 6-1 في لقاء يُعد من أبرز المباريات الودية التي شهدتها الكرة المصرية في تلك الفترة.

احتفالية المئوية

وعاد الفريقان للالتقاء عام 2007 ضمن احتفالات الأهلي بمرور مائة عام على تأسيس النادي وشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا ضخمًا فيما نجح برشلونة في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة شارك خلالها عدد كبير من نجوم الفريق الإسباني.

مواجهة لندن

أما اللقاء الثالث فأقيم في العاصمة الإنجليزية لندن عام 2009 ضمن بطولة ودية ونجح برشلونة أيضًا في الفوز بنتيجة 4-1.

وسجل الأهلي هدفه الوحيد عبر هاني العجيزي بينما فرض الفريق الكتالوني أفضليته في بقية فترات اللقاء ليواصل تفوقه في تاريخ المواجهات المباشرة بين الناديين.

اختبار قوي قبل انطلاق الموسم

من الناحية الفنية تمثل المباراة فرصة مثالية للجهاز الفني للأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وسيكون اللقاء اختبارًا حقيقيًا أمام مدرسة كروية مختلفة بما يساعد الجهاز الفني على تقييم مستوى الفريق وتصحيح الأخطاء وتجهيز العناصر الأساسية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما تمنح المباراة اللاعبين الشباب فرصة الاحتكاك بنجوم أحد أكبر أندية العالم وهو ما ينعكس إيجابيًا على خبراتهم وثقتهم في المرحلة المقبلة.

مكاسب تتجاوز المستطيل الأخضر

ولا تقتصر أهمية المباراة على الجانب الرياضي فقط بل تحمل فوائد كبيرة على المستويين التسويقي والاقتصادي.

فمواجهة فريق بحجم برشلونة على ملعب كامب نو تمنح الأهلي انتشارًا إعلاميًا عالميًا وتسهم في تعزيز قيمة علامته التجارية إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات رياضية وشركات أوروبية.

كما تعكس المباراة حجم التطور الذي تشهده منظومة كرة القدم داخل النادي وسعي الإدارة إلى ترسيخ مكانة الأهلي كأحد أكبر الأندية على المستوى الدولي وليس داخل القارة الإفريقية فقط.

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