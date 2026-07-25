مظهر شاهين: التعاطف مع قاتلة والدتها يهدم العدالة.. والحزن ليس مبررًا للجريمة

انتقد مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بوزارة الأوقاف، حملات التعاطف مع المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها، مؤكدًا أن المعاناة النفسية الناتجة عن فقدان الابن لا يمكن أن تكون مبررًا لارتكاب جريمة قتل أو الانتقاص من حق الضحية.

قمة الاشمئزاز من حملات التعاطف

وكتب شاهين، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “الحقيقة أنني في قمة الاشمئزاز من حملات التعاطف مع من قتلت أمها وقطعتها إربًا، بحجة أنها كانت تعاني نفسيًا بسبب وفاة ابنها”، مشددًا على أن الحزن مهما بلغ لا يمنح أحدًا رخصة للقتل، وأن فتح باب التبرير بدافع الصدمة النفسية يهدم القانون والعدالة.

العدالة لا تُبنى على العواطف

وأضاف أن الرحمة تكون مع المكلوم في مصابه، أما الجرائم فلها حسابها وفق القانون، مؤكدًا أن العدالة لا تُبنى على العواطف، وإنما على احترام حق الإنسان في الحياة مهما كانت الظروف والدوافع.

تصريحات سابقة للمحامية سالي الجباس

وعادت تصريحات سابقة للمحامية سالي الجباس إلى الواجهة، وذلك بعد اعترافها بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بالإسكندرية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لسالي الجباس، تحدثت خلاله عن مكانة الأم وضرورة برّها، مؤكدة أن من لا يقدر والدته لا يستحق أن يفرح في أهم لحظات حياته.

وقالت سالي الجباس في تصريحات تلفزيونية سابقة: “اللي ميشيلش والدته فوق راسه ميستحقش إنها تقوله ألف مبروك في زواجه.. لأن هي اللي جابتك للدنيا وربتك وعلمتك.”

وتأتي إعادة تداول هذه التصريحات بعد إعلان الأجهزة الأمنية القبض على سالي الجباس، واتهامها بقتل والدتها إثر خلافات بينهما، قبل أن تقوم بتقطيع جثمانها، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات في القضية