اليوم .. استكمال محاكمة 46 متهما بخلية العجوزة الثانية

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ خلية العجوزة الثانية، وذلك بعد تأجيلها خلال الجلسة السابقة لاستكمال مرافعة النيابة.

تفاصيل القضية



وكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

كما أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

ووجهت للمتهمين من الثامن والتاسع والحادي عشر، ومن الثالث والثلاثين حتى الأربعين، إضافة إلى المتهم السادس والأربعين، تهمة تمويل جماعة إرهابية.