قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا سمي شهر صفر الخير؟.. 10 أسباب ينبغي أن يعرفها كثيرون
استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت.. وأقل سعر يسجل 50.40 جنيه
الجيش الأمريكي: أطلقنا النار على سفينة تجارية حاولت خرق الحصار على إيران
هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
هل يجوز جمع صلاة العصر قبل وقتها بسبب الحاجة؟ .. المفتي يجيب
ترامب: لن أسمح لارتفاع أسعار الوقود بالتأثير على قرار الحرب مع إيران
من الملاعب إلى الشاشة الكبيرة.. نجم مانشستر يرشح رونالدو لـ هوليوود
استمرار أم رحيل؟.. عموته يمنح لاعبي الأهلي فرصة قبل حسم القائمة
الرئيس الأمريكي: روسيا والصين وعدا بعدم مساعدة إيران في الحرب
منتخب مصر لكرة السلة للناشئات يفوز على كينيا في تصفيات الأفروباسكت
فيروس خطير يضرب 4 ولايات في أستراليا.. وتحرك عاجل من السلطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم .. استكمال محاكمة 46 متهما بخلية العجوزة الثانية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، في القضية المعروفة بـ خلية العجوزة الثانية، وذلك بعد تأجيلها خلال الجلسة السابقة لاستكمال مرافعة النيابة.

تفاصيل القضية 


وكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 1 مارس 2022، في نطاق محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج، المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.

كما أن المتهمين من السادس وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

ووجهت للمتهمين من الثامن والتاسع والحادي عشر، ومن الثالث والثلاثين حتى الأربعين، إضافة إلى المتهم السادس والأربعين، تهمة تمويل جماعة إرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب محاكمة 46 متهمًا خلية العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

الزمالك

صدمة جديدة في الزمالك وإيقاف قيد جديد لمدة 3 فترات

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس .. اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة

الذهب

تحذير برلماني: لا تبيع ذهبك الآن إلا للضرورة.. والشراء يكون على مراحل

ترشيحاتنا

البنتاجون

"البنتاجون": ترشيح "كيفن دي أدميرال" قائداً للجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا

موجة تضخم جديدة

النينيو وأزمة الطاقة يهددان العالم بموجة تضخم جديدة

رئيس الوزراء الفرنسي

رئيس الوزراء الفرنسي: نشر أكثر من ألف عسكري لدعم رجال الإطفاء.. ومستوى الحرائق غير مسبوق

بالصور

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

بيطري المنيا: ضبط 324 كيلو جرامًا لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة
حملات بيطرية مكثفة

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟.. 8 أسباب وطرق الحل بدون سباك

لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟
لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟
لماذا تظهر رائحة المجاري في الحمام فجأة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد