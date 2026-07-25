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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة متهمين بخلية مدينة نصر.. الإثنين

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الاثنين المقبل الموافق 27 يوليو 2026، محاكمة متهمين اثنين، في القضية رقم 4286 لسنة 2026 جنايات مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2025، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تكفيرية، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهم الثاني لتلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين اتهامات بالترويج لارتكاب جرائم إرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة متهمين اثنين خلية مدينة نصر إرهاب

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