محاكمة متهمين بخلية مدينة نصر.. الإثنين

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الاثنين المقبل الموافق 27 يوليو 2026، محاكمة متهمين اثنين، في القضية رقم 4286 لسنة 2026 جنايات مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2025، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تكفيرية، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهم الثاني لتلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين اتهامات بالترويج لارتكاب جرائم إرهابية.