القبض على المتهمين بسرقة معدات من داخل عيادة بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة بعض المعدات من داخل إحدى العيادات بالسويس.





بالفحص أمكن تحديد العيادة المشار إليها "تحت التشطيب" كائنة بدائرة قسم شرطة الأربعين وباستدعاء المقاول المسئول عنها (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل) قرر بتضرره من بعض الأشخاص لقيامهم بسرقة بعض المعدات والأدوات المستخدمة فى أعمال التشطيب بالعيادة المشار إليها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "الظاهرين بمقطع الفيديو" (3 عاطلين – مقيمون بدائرة قسمى شرطة "فيصل ، الأربعين")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.