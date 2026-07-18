الحكم على 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. 3 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم السبت، تأجيل محاكمة 7 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس في القضية رقم 267 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 3 أكتوبر المقبل، للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.