وضع تنظيم داعش على قوائم الإرهاب.. المؤبد لـ 6 متهمين والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين بـ«خلية النزهة»

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، حكمها على 8 متهمين في القضية المعروفة بداعش النزهة، في القضية رقم 46 لسنة 2025 جنايات النزهة، المقيدة برقم 1493 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، فقضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين وإدراجهم جميعا وتنظيم داعش على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الاخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين اتهامات بتمويل جماعة إرهابية، بغرض التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية.