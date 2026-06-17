تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر لـ 7 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين فى القضية رقم 13940 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 3510 لسنة 2023 حصر أمن دولة علي، لجلسة 7 سبتمبر المقبل، للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.