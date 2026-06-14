غدا.. سماع الشهود في محاكمة متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الاثنين، للشهود في محاكمة متهم، في القضية رقم 3934 لسنهة 2026 مدينة نصر ثالث، والمقيدة برقم 5664 لسنة 2025 حصر أمن جولة عليا، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وروج لأغراض الجماعة الإرهابية عن طريق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.