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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 59 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بالتجمع الأول .. في هذا الموعد

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

حددت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 17 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر  محاكمة 59 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الأول، في القضية رقم 19567 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 166 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكاب أعمال عنف.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر التجمع الأول جماعة إرهابية الانضمام لجماعة إرهابية

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