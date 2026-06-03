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لممارسة الرذيلة.. القبض على طالب يستدرج الفتيات في الشرقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لممارسة الرذيلة.. القبض على طالب يستدرج الفتيات في الشرقية

المتهم
المتهم
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص باستدراج الفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل إحدى الشقق السكنية وتصويرهن بقصد ابتزازهن بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (طالب "19 عاما" - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبحوزته (هاتفه المحمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة).. وبمواجهته اعترف باستدارجه بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومقابلتهن بالشقة محل سكنه وقيامه بتصويرهن بإرداتهن دون ابتزازهن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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