تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم على سجنه المشدد 10 سنوات بأحداث عنف منشأة القناطر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، إعادة إجراءات محاكمة متهم على سجنه الغيابي بالمشدد 10 سنوات، في القضية رقم 1066 لسنة 2016 جنايات منشأة القناطر، المقيدة برقم 891 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.